EQS-CMS: Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Zalando SE / Aktienrückkaufprogramm
Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

31.03.2026 / 13:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

BEKANNTMACHUNG NACH ART. 5 ABS. 1 LIT. B) UND ABS. 3 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014 SOWIE ART. 2 ABS. 2 UND ABS. 3 DER DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) NR. 2016/1052 // AKTIENRÜCKKAUF - 3. ZWISCHENMELDUNG

BERLIN, 31. März 2026 // Vom 23. März 2026 bis einschließlich 27. März 2026 wurden insgesamt 2.305.246 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufsprogramms der Zalando SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 12. März 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. März 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien)Volumen-
gewichteter Durchschnittskurs (EUR)		Handelsplatz (MIC)
23/03/2026 299.92321,6011XETA
23/03/2026 207.80521,5861CEUX
23/03/2026 43.41321,5623TQEX
24/03/2026 218.64321,4878XETA
24/03/2026 144.25221,4892CEUX
24/03/2026 42.74221,4654TQEX
24/03/2026 1.02221,6196AQEU
25/03/2026 176.50621,4979XETA
25/03/2026 144.23821,4948CEUX
25/03/2026 46.04721,4871TQEX
25/03/2026 1.66321,5090AQEU
26/03/2026 237.88120,9323XETA
26/03/2026 206.67320,9673CEUX
26/03/2026 42.30521,0150TQEX
26/03/2026 3.06620,8220AQEU
27/03/2026 273.39720,3858XETA
27/03/2026 172.86320,3684CEUX
27/03/2026 41.96020,3452TQEX
27/03/2026 84720,3786AQEU

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Website der Gesellschaft unter https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/share-buy-back veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 12.März 2026 bis einschließlich 27. März 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 5.047.720 Stück.

Die Aktienrückkäufe werden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und multilaterale Handelssysteme durchgeführt.

Zalando SE
Der Vorstand

31.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Deutschland
Internet:https://corporate.zalando.de
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