EQS-DD: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Dr. Cornelius Baur, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
31.03.2026 / 11:58 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Cornelius
|Nachname(n):
|Baur
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|CTS Eventim AG & Co. KGaA
b) LEI
|529900FDHSN08UBJII80
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005470306
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|53,85 EUR
|9.316,05 EUR
|53,90 EUR
|43.605,10 EUR
|53,95 EUR
|14.674,40 EUR
|54,00 EUR
|19.494,00 EUR
|54,05 EUR
|33.511,00 EUR
|54,10 EUR
|33.271,50 EUR
|54,15 EUR
|23.663,55 EUR
|54,20 EUR
|35.446,80 EUR
|54,25 EUR
|14.593,25 EUR
|54,30 EUR
|17.158,80 EUR
|54,35 EUR
|4.021,90 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|54,0774674 EUR
|248.756,35 EUR
e) Datum des Geschäfts
|27.03.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CTS Eventim AG & Co. KGaA
|Rablstr. 26
|81669 München
|Deutschland
|Internet:
|www.eventim.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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