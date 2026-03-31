EQS-DD: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Dr. Cornelius Baur, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

31.03.2026 / 11:58 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Cornelius
Nachname(n):Baur

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

CTS Eventim AG & Co. KGaA

b) LEI

529900FDHSN08UBJII80 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005470306

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
53,85 EUR9.316,05 EUR
53,90 EUR43.605,10 EUR
53,95 EUR14.674,40 EUR
54,00 EUR19.494,00 EUR
54,05 EUR33.511,00 EUR
54,10 EUR33.271,50 EUR
54,15 EUR23.663,55 EUR
54,20 EUR35.446,80 EUR
54,25 EUR14.593,25 EUR
54,30 EUR17.158,80 EUR
54,35 EUR4.021,90 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
54,0774674 EUR248.756,35 EUR

e) Datum des Geschäfts

27.03.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

31.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:CTS Eventim AG & Co. KGaA
Rablstr. 26
81669 München
Deutschland
Internet:www.eventim.de
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104086 31.03.2026 CET/CEST

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