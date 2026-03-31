EQS-DD: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Karel Dörner, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



31.03.2026 / 15:09 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Karel Nachname(n): Dörner

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

CTS Eventim AG & Co. KGaA

b) LEI

529900FDHSN08UBJII80

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005470306

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 49,7124 EUR 104.396,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 49,7124 EUR 104.396,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

30.03.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate MIC: TGAT

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Sprache: Deutsch Unternehmen: CTS Eventim AG & Co. KGaA Rablstr. 26 81669 München Deutschland Internet: www.eventim.de

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