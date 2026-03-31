EQS-DD: Haier Smart Home Co.,Ltd.: Kevin Nolan, 360.261 Aktien, die im Rahmen des H-Share-Restricted-Share-Unit-Programms zugeteilt wurden.

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

31.03.2026 / 10:54 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Kevin
Nachname(n):Nolan

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Director of Haier Smart Home - CEO of GE Appliances

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Haier Smart Home Co.,Ltd.

b) LEI

3003002BYTNGNJTWSH07 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:CNE1000048K8

b) Art des Geschäfts

360.261 Aktien, die im Rahmen des H-Share-Restricted-Share-Unit-Programms zugeteilt wurden.
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
0,00 EUR0,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
0,00 EUR0,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

27.03.2026; UTC+8

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

31.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Haier Smart Home Co.,Ltd.
Haier Industrial Park, Laoshan District
266101 Qingdao
China
Internet:smart-home.haier.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

104070 31.03.2026 CET/CEST

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