EQS-DD: Marinomed Biotech AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
Marinomed Biotech AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
31.03.2026 / 11:10 CET/CEST
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Directors' Dealings Art 19 MAR
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
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a)
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Name
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Andreas Grassauer
2. Grund der Meldung
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a)
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Position/Status
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Vorstand
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b)
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Erstmeldung/Berichtigung
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Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
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a)
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Name
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Marinomed Biotech AG
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b)
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LEI
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529900GN3B1EN80XF405
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden
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a)
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Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments
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Bezugsrecht auf Aktien des Emittenten im Rahmen der Barkapitalerhöhung
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Kennung
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AT0000A3T5H4
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b)
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Art des Geschäfts
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Erwerb: Einbuchung von Bezugsrechten (BZR), 4 BZR berechtigen zum Erwerb von 1 Aktie (angegebenes Volumen bezieht sich auf die maximal beziehbare Anzahl von AKtien)
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c)
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Preis(e) und Volumen
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Preis
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Volumen
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14 EUR
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33032 Stück
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d)
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Aggregierte Informationen
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Preis
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Aggregiertes Volumen
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14 EUR
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33032 Stück
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e)
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Datum des Geschäfts
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2026-03-27; UTC+02:00
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f)
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Ort des Geschäfts
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OTC - Außerhalb eines Handelsplatzes
Kontaktdaten
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Name
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Andreas Grassauer
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Telefonnummer
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+43 2262 90300
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Ort und Datum
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Vienna, 30.03.2026
31.03.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Marinomed Biotech AG
|Hovengasse 25
|2100 Korneuburg
|Österreich
|Internet:
|www.marinomed.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
104076 31.03.2026 CET/CEST