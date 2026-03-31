EQS-DD: Marinomed Biotech AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

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Marinomed Biotech AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

31.03.2026 / 12:41 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Directors' Dealings Art 19 MAR

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a)

Name

Karl Mahler

2. Grund der Meldung

a)

Position/Status

Aufsichtsrat

b)

Erstmeldung/Berichtigung

Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a)

Name

Marinomed Biotech AG

b)

LEI

529900GN3B1EN80XF405

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden

a)

Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments

Option im rahmen einer Kaoitalerhöhung
 

Kennung

Atmarinomed D6

b)

Art des Geschäfts

Erwerb

c)

Preis(e) und Volumen

Preis

Volumen
   

14 EUR

1500 Stück

d)

Aggregierte Informationen

Preis

Aggregiertes Volumen
   

14 EUR

1500 Stück

e)

Datum des Geschäfts

2026-03-31; UTC+02:00

f)

Ort des Geschäfts

WBAH - WIENER BOERSE AG AMTLICHER HANDEL (OFFICIAL MARKET)

Kontaktdaten

Name

Karl Mahler

E-Mail

karlmahler01@gmail.com

Telefonnummer

+41797703545

Ort und Datum

Freiburg i Brsg, 31.03.2026

31.03.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Marinomed Biotech AG
Hovengasse 25
2100 Korneuburg
Österreich
Internet: www.marinomed.com

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104092  31.03.2026 CET/CEST

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