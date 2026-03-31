EQS-DD: Wienerberger AG: Effie K. Datson, Erwerb: Erwerb von Aktien im Namen und auf Rechnung von Effie K. Datson durch Wienerberger AG mittels eines Kreditinstituts gemäß Vergütungspolitik ...

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

31.03.2026 / 17:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Effie K.
Nachname(n):Datson

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Wienerberger AG

b) LEI

529900VXIFBHO0SW2I31 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:AT0000831706

b) Art des Geschäfts

Erwerb: Erwerb von Aktien im Namen und auf Rechnung von Effie K. Datson durch Wienerberger AG mittels eines Kreditinstituts gemäß Vergütungspolitik für den Aufsichtsrat

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
22,340359 EUR850 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
22,340359 EUR850 Stück

e) Datum des Geschäfts

30.03.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XVIE - WIENER BOERSE AG, WERTPAPIERBOERSE
MIC:XVIE

31.03.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Wienerberger AG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien
Österreich
Internet:www.wienerberger.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

104098 31.03.2026 CET/CEST

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Wienerberger
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