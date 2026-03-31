EQS-DD: Wienerberger AG: Effie K. Datson, Erwerb: Erwerb von Aktien im Namen und auf Rechnung von Effie K. Datson durch Wienerberger AG mittels eines Kreditinstituts gemäß Vergütungspolitik ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
31.03.2026 / 17:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Effie K.
|Nachname(n):
|Datson
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Wienerberger AG
b) LEI
|529900VXIFBHO0SW2I31
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|AT0000831706
b) Art des Geschäfts
|Erwerb: Erwerb von Aktien im Namen und auf Rechnung von Effie K. Datson durch Wienerberger AG mittels eines Kreditinstituts gemäß Vergütungspolitik für den Aufsichtsrat
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|22,340359 EUR
|850 Stück
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|22,340359 EUR
|850 Stück
e) Datum des Geschäfts
|30.03.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XVIE - WIENER BOERSE AG, WERTPAPIERBOERSE
|MIC:
|XVIE
31.03.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wienerberger AG
|Wienerbergerplatz 1
|1100 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.wienerberger.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
104098 31.03.2026 CET/CEST
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