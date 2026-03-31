EQS-DD: Wienerberger AG: Peter Steiner, Erwerb: Erwerb von Aktien im Namen und auf Rechnung von Peter Steiner durch Wienerberger AG mittels eines Kreditinstituts gemäß Vergütungspolitik für ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
31.03.2026 / 17:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Peter
|Nachname(n):
|Steiner
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Wienerberger AG
b) LEI
|529900VXIFBHO0SW2I31
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|AT0000831706
b) Art des Geschäfts
|Erwerb: Erwerb von Aktien im Namen und auf Rechnung von Peter Steiner durch Wienerberger AG mittels eines Kreditinstituts gemäß Vergütungspolitik für den Aufsichtsrat
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|22,340359 EUR
|1.914 Stück
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|22,340359 EUR
|1.914 Stück
e) Datum des Geschäfts
|30.03.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XVIE - WIENER BOERSE AG, WERTPAPIERBOERSE
|MIC:
|XVIE
31.03.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wienerberger AG
|Wienerbergerplatz 1
|1100 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.wienerberger.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
104112 31.03.2026 CET/CEST
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