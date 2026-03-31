EQS-News: 3U HOLDING AG: Testierte Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 – Intensive Investitionstätigkeit, strategische Neuausrichtung und klarer Ausblick auf profitable Rückkehr

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3U HOLDING AG: Testierte Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 – Intensive Investitionstätigkeit, strategische Neuausrichtung und klarer Ausblick auf profitable Rückkehr



31.03.2026 / 07:00 CET/CEST

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3U HOLDING AG: Testierte Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 – Intensive Investitionstätigkeit, strategische Neuausrichtung und klarer Ausblick auf profitable Rückkehr

Marburg, 31. März 2026 – Die 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902) hat heute ihren Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht und damit die finalen, testierten Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt. Der Bericht bestätigt die am 12.März 2026 kommunizierten vorläufigen Zahlen sowie den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 und unterstreicht das Geschäftsjahr 2025 als Übergangsjahr, das von intensiven Investitionen, Restrukturierungen und einer strategischen Neuausrichtung geprägt war.

Highlights 2025

Konzernumsatz von EUR 53,0 Mio. (Vorjahr: EUR 55,7 Mio.) – leicht unterhalb der angepassten Prognose von EUR 54–56 Mio.

Konzern-EBITDA von EUR –3,7 Mio. (Vorjahr: EUR 3,8 Mio.) infolge höherer Aufwendungen, Restrukturierungsmaßnahmen (EUR 1,6 Mio.) und erhöhter M&A-Beratungskosten.

Repowering Windpark Langendorf planmäßig abgeschlossen: Nennleistung von 22,5 MW auf 43 MW gesteigert; Konzernweite Wind- und Solarleistung nun bei 73 MW.

Strategischer Bitcoin-Bestand auf 427,1 BTC ausgebaut; Bilanzwert: EUR 31,8 Mio. bei einem Ø-Einstandskurs von 75.259 EUR/BTC.

EMPUR-Gruppe erfolgreich integriert: Dreistufiges Vertriebsmodell (B2C / B2B / Großhandel) etabliert; SHK-Umsatz trotz schwierigem Marktumfeld um +11,3 % auf EUR 36,2 Mio. gesteigert.

Solide Eigenkapitalquote von 49,8 %; Bilanzsumme auf EUR 158,6 Mio. ausgeweitet (+EUR 31,8 Mio.).

Prognose 2026: Konzernumsatz EUR 55–60 Mio., EBITDA EUR 6–8 Mio. (ca. 12 % Marge) – deutliche Rückkehr zur operativen Profitabilität erwartet.

Wichtige Kennzahlen im Überblick

Kennzahl GJ 2025 GJ 2024 Veränderung Konzernumsatz (EUR Mio.) 53,0 55,7 –4,9 % Konzern-EBITDA (EUR Mio.) –3,7 3,8 – EBITDA-Marge –6,9 % 6,8 % –13,7 PP Konzernergebnis (EUR Mio.) –8,9 0,7 – Ergebnis je Aktie (EUR) –0,26 0,02 – Bilanzsumme (EUR Mio.) 158,6 126,8 +25,1 % Eigenkapitalquote 49,8 % 69,2 % –19,4 PP Liquide Mittel (EUR Mio.) 12,5 42,6 –70,6 % Mitarbeiter (FTE) 205 168 +22,0 %

„2025 war für 3U ein operatives Konsolidierungsjahr, in dem wir in einem herausfordernden Umfeld bewusst in unsere Struktur, unsere Stromerzeugungskapazitäten und unsere digitale Zukunft investiert haben. Wir haben mit der Integration der EMPUR-Gruppe, dem Abschluss des Repowering in Langendorf, dem Ausbau unserer Bitcoin-Position und dem konzernweiten Aufbau von KI-Kompetenz zentrale Weichen für profitables Wachstum gestellt – ab 2026 soll sich diese Basis wieder in steigenden Ergebnissen und einer deutlich verbesserten Profitabilität niederschlagen.“

Christoph Hellrung, Vorstand Finanzen (CFO), 3U HOLDING AG

Geschäftsentwicklung 2025

Im Geschäftsjahr 2025 erzielte der 3U Konzern einen testierten Umsatz von EUR 53,0 Mio. (Vorjahr: EUR 55,7 Mio.; –4,9 %). Der Wert lag damit leicht unterhalb der im November 2025 angepassten Prognose von EUR 54–56 Mio. Maßgeblich für den Rückgang waren planmäßig rückläufige Erlöse im ITK-Segment infolge des weitgehenden Wegfalls des Voice-Retail-Geschäfts sowie ein durch Restrukturierungsmaßnahmen und ein anhaltend schwieriges Marktumfeld geprägtes Jahr im SHK-Bereich. Gegenläufig wirkte der akquisitionsbedingte Umsatzanstieg durch die Einbeziehung der EMPUR-Gruppe im SHK-Segment sowie eine weitgehend stabile Entwicklung der Erneuerbaren Energien.

Das Konzern-EBITDA verringerte sich auf EUR –3,7 Mio. (Vorjahr: EUR 3,8 Mio.). Wesentliche Ursachen waren der deutliche Anstieg des Personalaufwands um 25,5 % auf EUR 13,7 Mio. – primär akquisitionsbedingt durch die EMPUR-Übernahme –, höhere M&A-Beratungskosten sowie Aufwendungen für Restrukturierungsmaßnahmen von insgesamt EUR 1,6 Mio. (davon EUR 1,2 Mio. im SHK-Segment). Das Konzernergebnis belief sich auf EUR –8,9 Mio. (Vorjahr: EUR 0,7 Mio.) bei einem Ergebnis je Aktie von EUR –0,26 (Vorjahr: EUR 0,02).

Die Bilanzsumme weitete sich zum 31. Dezember 2025 deutlich auf EUR 158,6 Mio. aus (31. Dezember 2024: EUR 126,8 Mio.; +EUR 31,8 Mio.). Treiber waren insbesondere der Anstieg der Sachanlagen um EUR 35,7 Mio. auf EUR 74,1 Mio. im Zusammenhang mit dem Repowering-Projekt in Langendorf sowie der Ausbau des strategischen Bitcoin-Bestands auf EUR 31,8 Mio. (Vorjahr: EUR 12,1 Mio.). Die Eigenkapitalquote betrug zum Jahresende 49,8 % (Vorjahr: 69,2 %), was den durch Investitionen und Restrukturierung geprägten Charakter des Geschäftsjahres widerspiegelt.

Die liquiden Mittel reduzierten sich planmäßig von EUR 42,6 Mio. auf EUR 12,5 Mio. Der Investitions-Cashflow betrug EUR –59,6 Mio. und spiegelt die hohe Investitionstätigkeit wider. Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit belief sich auf EUR +34,1 Mio., gestützt durch die Aufnahme langfristiger Darlehen zur Finanzierung der Sachanlageinvestitionen.

Segmententwicklung 2025

Segment Umsatz 2025 (EUR Mio.) Umsatz 2024 (EUR Mio.) EBITDA 2025 (EUR Mio.) EBITDA 2024 (EUR Mio.) Marge 2025 ITK 13,2 19,2 2,8 4,4 21,1 % Erneuerbare Energien 4,6 4,8 2,9 3,5 63,3 % SHK 36,2 32,5 –6,4 –2,0 –17,6 %

ITK – Renditestarkes Digitalisierungsgeschäft bleibt profitables Rückgrat

Das Segment ITK erzielte im Geschäftsjahr 2025 Umsatzerlöse von EUR 13,2 Mio. (Vorjahr: EUR 19,2 Mio.; –31,3 %). Der Rückgang resultierte planmäßig aus dem weitgehenden Wegfall des Voice-Retail-Geschäfts sowie aus strategischen Anpassungen in weiteren Bereichen. Der Bereich Managed Services wuchs demgegenüber um +3,0 % auf EUR 5,4 Mio. und bildet den stabilen Kern des Segments. Das Segment-EBITDA lag bei EUR 2,8 Mio. (Vorjahr: EUR 4,4 Mio.; –36,4 %), die EBITDA-Marge blieb mit 21,1 % auf überdurchschnittlichem Niveau (Vorjahr: 22,8 %) und macht das ITK-Segment zu einem wichtigen Cash-Generator im Konzern. Im abgelaufenen Jahr wurde eine umfassende Vertriebsoffensive gestartet. Darüber hinaus gründete der Konzern innerhalb des ITK-Segments eine neue Gesellschaft für den konzernweiten Aufbau von KI-Kompetenz – mit dem mittelfristigen Ziel, KI-gestützte Automatisierungs- und Effizienzlösungen auch externen Kunden anzubieten.

Erneuerbare Energien – Meilenstein Repowering Langendorf erreicht

Das Segment Erneuerbare Energien verzeichnete im Berichtsjahr 2025 nur einen leichten Umsatzrückgang auf EUR 4,6 Mio. (Vorjahr: EUR 4,8 Mio.; –4,6 %), der im Wesentlichen auf die planmäßigen Umbauarbeiten im Windpark Langendorf zurückzuführen ist. Das EBITDA reduzierte sich auf EUR 2,9 Mio. (Vorjahr: EUR 3,5 Mio.; –18,3 %), die EBITDA-Marge blieb mit 63,3 % auf außerordentlich hohem Niveau. Die Gesamtstromproduktion der Eigenbestands-Parks belief sich auf 45,3 GWh (Vorjahr: 54,9 GWh), wobei die Solaranlage Adelebsen um +10,9 % auf 10,3 GWh zulegen konnte. Das bislang größte Investitionsprojekt Repowering Langendorf wurde mit einem Gesamtvolumen von rund EUR 70 Mio. planmäßig abgeschlossen. Alle fünf neuen Windenergieanlagen mit je 6,2 MW sind inzwischen vollständig in Betrieb. Die installierte Nennleistung am Standort hat sich von 22,5 MW auf 43 MW nahezu verdoppelt; konzernweit beläuft sich die Nennleistung für Wind und Solar nun auf 73 MW. Mit der vollständigen Inbetriebnahme aller fünf neuen Anlagen in Langendorf seit Jahresanfang 2026 ist die Basis für steigende Erträge in den kommenden Jahren gelegt. Dieser Weg soll mit weiteren Projekten wie dem angepeilten Repowering in Klostermoor und einem Neubauprojekt in NRW fortgesetzt werden.

SHK – Akquisitionsgetriebenes Wachstum, konsequente Restrukturierung eingeleitet

Im Segment SHK stieg der Umsatz aufgrund der EMPUR-Einbeziehung um +11,3 % auf EUR 36,2 Mio. (Vorjahr: EUR 32,5 Mio.); organisch lag der Umsatz hingegen um –12,9 % unter Vorjahr. Das Marktumfeld blieb durch eine verhaltene Baukonjunktur, hohe Kundenunsicherheit und strukturelle Nachfrageschwäche belastet. Das Segment-EBITDA verschlechterte sich auf EUR –6,4 Mio. (Vorjahr: EUR –2,0 Mio.; EBITDA-Marge: –17,6 %). Belastend wirkten deutlich höhere Personalaufwendungen infolge der EMPUR-Übernahme (+67,2 % auf 107 FTE), gestiegene Beratungskosten sowie Restrukturierungsaufwendungen von EUR 1,2 Mio. Unmittelbar nach dem Abbruch der Übernahmeverhandlungen im Frühjahr 2025 leitete der Konzern ein umfassendes Restrukturierungsprogramm ein. Mit dem dreistufigen Vertriebsmodell (B2C / B2B / Großhandel), der Straffung des Sortiments, der Optimierung von Beschaffung und Logistik sowie der EMPUR-Integration wurden wesentliche Voraussetzungen für die Rückkehr in die Profitabilität geschaffen. Die damit verbundenen Aufwendungen wurden möglichst im Geschäftsjahr 2025 ergebniswirksam verarbeitet.

Bitcoin-Strategie – Digitale Wertreserve ausgebaut

Im Rahmen seiner Treasury-Strategie baute der Konzern im Geschäftsjahr 2025 seinen Bitcoin-Bestand gezielt aus. Zum 31. Dezember 2025 hielt die 3U HOLDING AG insgesamt 427,1 BTC (31. Dezember 2024: 200,0 BTC). Die Gesamtinvestition belief sich auf EUR 32,1 Mio. bei einem durchschnittlichen Einstandskurs von 75.259 EUR/BTC. Der bilanzielle Wert nach einer außerplanmäßigen Abschreibung von EUR 0,3 Mio. betrug zum Stichtag EUR 31,8 Mio. 200 BTC werden als langfristige strategische Reserve gehalten; weitere 227,1 BTC dienen als flexible Treasury-Position. Der Konzern betrachtet Bitcoin als Schutz gegen Inflation und Geldentwertung durch digitale Knappheit.

Ausblick 2026

Trotz des als Übergangsjahr geprägten Geschäftsjahres 2025 bewertet der Vorstand die Ausgangsposition für 2026 als weiterhin günstig. Die vollständige Inbetriebnahme der neuen Windenergieanlagen in Langendorf, die eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen im SHK-Segment sowie die solide Ertragskraft des ITK-Segments bilden das Fundament für eine deutliche operative Ergebnisverbesserung.

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Vorstand – ohne Berücksichtigung möglicher künftiger Akquisitionen – einen Anstieg der Konzernerlöse in einer Bandbreite von rund EUR 55 Mio. bis EUR 60 Mio. sowie ein Konzern-EBITDA in einer Spanne von rund EUR 6 Mio. bis EUR 8 Mio. Dies entspricht einer erwarteten EBITDA-Marge von rund 12 %.

Für das Segment ITK wird bei Umsatzerlösen auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2025 von rund EUR 13,0 Mio. ein verbessertes EBITDA von rund EUR 3,5 Mio. und damit eine weiterhin hohe Profitabilität erwartet; der Fokus liegt auf renditestarken Managed Services, Cybersecurity-Lösungen und der KI-gestützten Prozessautomatisierung. Im Segment Erneuerbare Energien rechnet der Vorstand aufgrund des abgeschlossenen Repowering in Langendorf und weiterer Maßnahmen mit einer mehr als Verdopplung der Umsatzerlöse auf über EUR 10,0 Mio. sowie einem deutlich gesteigerten EBITDA von rund EUR 8,0 Mio. Im Segment SHK wird bei Umsatzerlösen von rund EUR 35,0 Mio. ein im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessertes, aber noch negatives EBITDA von rund EUR -1,0 Mio. prognostiziert; positive Effekte aus der Restrukturierung und den Personalanpassungen sollen sich sukzessive im Jahresverlauf 2026 niederschlagen. Für die Einzelgesellschaft 3U HOLDING AG erwartet der Vorstand im Geschäftsjahr 2026 Umsatzerlöse in einer Bandbreite von EUR 2,0 Mio. bis EUR 2,5 Mio. sowie ein EBITDA zwischen EUR -3,0 Mio. und EUR -4,0 Mio., unter anderem bedingt durch höhere Aufwendungen für Transformations- und Digitalisierungsinitiativen. Insgesamt sieht der Vorstand 3U trotz des anhaltend herausfordernden Umfelds gut positioniert, um ab 2026 wieder auf einen profitablen Wachstumskurs einzuschwenken.

Diese Prognose steht unter dem Vorbehalt unveränderter oder sich in Teilbereichen verbessernder Rahmenbedingungen auf den relevanten Absatz- und Beschaffungsmärkten sowie einer weiterhin stabilen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Vor dem Hintergrund des anhaltenden Iran‑Konflikts und der damit verbundenen Unsicherheiten – insbesondere im Hinblick auf Energiepreise, Lieferketten und die Risikobereitschaft an den Kapitalmärkten – besteht zusätzlich das Risiko, dass eine Eskalation die weltwirtschaftliche Dynamik dämpfen und damit auch die Geschäftsentwicklung der 3U HOLDING AG negativ beeinflussen könnte.

Earnings Call / Webcast

Am 31. März 2026 um 10:00 Uhr MEZ findet ein Webcast der 3U HOLDING AG mit Christoph Hellrung, CFO, und Uwe Knoke, Vorstand Strategie und Geschäftsentwicklung, zur Erläuterung der Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025 und des Ausblicks 2026 statt. Interessierte Teilnehmer können sich hier zum Webcast anmelden.

Der Geschäftsbericht 2025 sowie weitere Informationen zum Earnings Call stehen auf der Website der 3U HOLDING AG unter www.UUU.de im Bereich Investor Relations zur Verfügung.

Kontakt: Thomas Fritsche, Investor Relations

Tel.: +49 6421 999-1200

E-Mail: IR@UUU.de

Über 3U:

Die 3U HOLDING AG mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Zum Zweck der Wertsteigerung für das Aktionariat, die Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und alle Stakeholder erwirbt, betreibt und veräußert sie Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel und strebt insbesondere mit seinem Geschäftsmodell im E-Commerce marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU). Mehr Informationen finden Sie auf www.UUU.de

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