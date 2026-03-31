EQS-News: adesso SE veröffentlicht Konzernabschluss 2025: Umsatz auf 1,47 Mrd. EUR (+14 %) gesteigert / EBITDA um 30 % auf 123,6 Mio. EUR verbessert / Ergebnis je Aktie 2,83 EUR

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adesso SE veröffentlicht Konzernabschluss 2025: Umsatz auf 1,47 Mrd. EUR (+14 %) gesteigert / EBITDA um 30 % auf 123,6 Mio. EUR verbessert / Ergebnis je Aktie 2,83 EUR



31.03.2026 / 07:31 CET/CEST

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adesso SE veröffentlicht Konzernabschluss 2025: Umsatz auf 1,47 Mrd. EUR (+14 %) gesteigert / EBITDA um 30 % auf 123,6 Mio. EUR verbessert / Ergebnis je Aktie 2,83 EUR

Mit Vorlage des Konzernabschlusses hat die adesso SE die im Februar veröffentlichten vorläufigen Zahlen für 2025 bestätigt und die Vergleichszahlen 2024 im Rahmen eines Restatements angepasst (siehe Erläuterungen in dieser Meldung). Trotz einer über das Gesamtjahr herausfordernden allgemeinen Konjunkturlage ist es adesso gelungen, den Umsatz rein organisch um 14 % auf 1.465,8 Mio. EUR (Vorjahr: 1.285,9 Mio. EUR) zu steigern. Dabei wurde ein um 30 % verbessertes EBITDA in Höhe von 123,6 Mio. EUR (Vorjahr: 94,8 Mio. EUR) erzielt. adesso hat somit den Prognosekorridor 2025 für den Umsatz leicht übertroffen und ein operative Ergebnis EBITDA am oberen Ende der Prognosespanne erreicht. Mit 85,7 Mio. EUR (Vorjahr: 67,1 Mio. EUR) wurde ein Großteil des EBITDA wie prognostiziert in der zweiten Jahreshälfte erwirtschaftet (1. Halbjahr 2025: 37,8 Mio. EUR), was zum Teil auf die Verteilung der verfügbaren Arbeitstage über das Gesamtjahr zurückzuführen ist. Die Profitabilität, gemessen an der EBITDA-Marge, konnte 2025 weiter auf 8,4 % gesteigert werden (Vorjahr: von 7,4 %). Dies resultiert aus einer insgesamt und insbesondere gegenüber dem ersten Halbjahr 2024 verbesserten Auslastung der eigenen Mitarbeitenden. Eine reduzierte Dynamik beim Personalausbau wurde und wird beibehalten. Im zweiten und vierten Quartal 2025 haben zusätzlich Lizenzverkäufe im Versicherungsproduktgeschäft zur positiven Entwicklung beigetragen. Das vierte Quartal profitierte davon im höheren einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Bei 390,3 Mio. EUR Umsatz im Schlussquartal wurden 45,2 Mio. EUR EBITDA-Beitrag erzielt. Bei lediglich um 8 % auf 73,0 Mio. EUR gestiegenen Abschreibungen konnte das Gesamtjahreskonzernergebnis sehr deutlich auf 17,5 Mio. EUR (Vorjahr: 4,2 Mio. EUR) gesteigert werden. Es errechnet sich ein Ergebnis je Aktie von 2,83 EUR nach 0,41 EUR im Vorjahr.

Die durchschnittliche Anzahl an Mitarbeitenden (rechnerische Vollzeitstellen/FTE) erhöhte sich 2025 weiter unterproportional zum Umsatz um 8 % bzw. 782 auf 10.841 Mitarbeitende. Die FTE zum Jahresende stiegen gegenüber dem Vorjahr um 9 % auf 11.298 Mitarbeitende. 40 % dieses Zuwachses entfallen auf das Ausland und hier insbesondere auf die SmartShore-Standorte. Die Personalkosten pro FTE stiegen weiter moderat um 3 %. Auch absolut erhöhten sich die Personalkosten unterproportional zum Umsatz um 11 % auf 986,5 Mio. EUR (Vorjahr: 888,9 Mio. EUR). Der Rohertrag pro FTE konnte um 4 % auf 114 T€ (Vorjahr: 110 T€) gesteigert werden. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich tendenziell margenverbessernd lediglich um 8 % auf 157,2 Mio. EUR (Vorjahr: 145,8 Mio. EUR).

Die Nachfrage nach den IT-Dienstleistungen von adesso bleibt im Rahmen der digitalen Transformation von Unternehmen auf einem hohen Niveau. Wie auch im Vorjahr ist die Branche „Öffentliche Verwaltung“ die umsatzstärkste und kann 2025 ein Wachstum von 11 % generieren. Die beiden etablierten Kernbranchen „Versicherungen“ und „Banken/Finanzdienstleister“ zeigen Wachstumsraten in Höhe von 20 % beziehungsweise 9 %. Das stärkste Wachstum weisen die Branchen „Gesundheitswesen” mit 30 % und „Utilities” mit 24 % auf. Die Branche „Öffentliche Verwaltung” und „Cross Industries” erwirtschafteten 2025 einen Umsatz deutlich oberhalb von 200 Mio. EUR. Die Branchen „Versicherungen”, „Banken/Finanzdienstleister”, „Gesundheitswesen” und „Utilities” lieferten jeweils Umsätze oberhalb von 150 Mio. EUR. Die Umsätze mit Kunden in Deutschland konnten um 15 % gesteigert werden. In der Schweiz wurde hingegen ein Rückgang um 3 % verzeichnet, welcher den insgesamt dynamischen Umsatzzuwächsen in den übrigen Auslandsmärkten, vor allem in Österreich, in Italien und den Niederlanden entgegensteht. Für 2026 zeichnet sich auch in der Schweiz eine Rückkehr auf den Wachstumspfad ab.

Weitere Kennzahlen und Informationen

Das Working Capital ist in der Stichtagsbetrachtung um 28 % deutlich überproportional zum Umsatz auf 199,2 Mio. EUR (Vorjahr: 155,5 Mio. EUR) gestiegen. Der operative Cashflow fällt mit 85,6 Mio. EUR (Vorjahr: 118,0 Mio. EUR) entsprechend geringer aus. Zum 31.12.2025 bestehen liquide Mittel in Höhe von 84,6 Mio. EUR leicht unterhalb des Vorjahreswertes von 89,7 Mio. EUR. Die Netto-Verschuldung erhöhte sich im Geschäftsjahr von -46,6 Mio. EUR auf -73,7 Mio. EUR, vor allem aufgrund des höheren Vorfinanzierungsbedarfs des operativen Geschäfts. Der Return on Net Working Capital (RONWC) verbesserte sich indes auf 25 % (Vorjahr: 18 %).

Ausblick

Auch 2026 verbleibt die allgemeinkonjunkturelle Entwicklung auf einem niedrigen Niveau. Für die für adesso besonders relevanten Branchensegmente IT-Services und Software wird nach einem nur leicht gedämpften Vorjahr ein beschleunigtes Branchenwachstum prognostiziert. Digitalisierung findet weiter in allen Branchen statt und ist notwendig, damit Unternehmen und Organisationen sich auf aktuelle und künftige Herausforderungen einstellen können. Auch die zunehmende Integration von KI-Themen dürfte diese Entwicklung perspektivisch beschleunigen. Hierfür sieht sich adesso gut aufgestellt. Der Vorstand rechnet daher mit einer anhaltenden Nachfrage für das umfassende Digitalisierungsportfolio von adesso. Die Prognose sieht eine weitere Steigerung der Umsätze auf 1,6 bis 1,7 Mrd. EUR vor. Das EBITDA soll dabei auf 130 bis 150 Mio. EUR gesteigert werden.

Für das Geschäftsjahr 2025 werden Vorstand und Aufsichtsrat der für den 03.06.2026 geplanten Hauptversammlung der adesso SE eine Dividendenzahlung in Höhe von 0,78 € (Vorjahr: 0,75 €) je gewinnberechtigter Stückaktie vorschlagen.

Restatement Vergleichszahlen 2024

adesso hat 2025 zwei Festpreisprojekte als Entwicklung von Software-as-a-Service-Plattformen (SaaS) neu qualifiziert. Diese SaaS-Plattformen sollen künftig von weiteren Kunden aus der Versicherungswirtschaft genutzt werden können. Sie werden ab 2025 und rückwirkend in den Vergleichszahlen für 2024 gemäß IAS 8.42 unter den immateriellen Vermögenswerten ausgewiesen. Statt als Festpreisprojekte mit Umsatzerlösen werden diese nun zu Herstellungskosten bilanziert. Der entsprechende Teil des operativen Cashflows wird im Cashflow aus der Investitionstätigkeit erfasst. Die Aktivierung der SaaS-Plattformen als langfristige selbsterstellte immaterielle Vermögenswerte (aktuell noch in Entwicklung) hat auch Auswirkungen auf die Bewertung der latenten Steuern sowie weiterer Kennzahlen. Eine detaillierte Darstellung der Veränderungen durch das Restatement findet sich im Geschäftsbericht 2025. Zur Besserung Nachvollziehbarkeit der veränderten Vergleichszahlen fügen wir eine verkürzte Darstellung wesentlicher Kennzahlen dieser Meldung als Tabellen bei:

Bilanz in Mio. EUR (31.12.2024) berichtet Änderung angepasst Immaterielle Vermögenswerte 38,4 10,8 49,2 Aktivische latente Steuer 19,0 -6,8 12,2 Vertragsvermögenswerte 69,6 -14,0 55,6 Eigenkapital 193,9 -14,6 179,3 Vertragsverbindlichkeiten 34,8 4,6 39,4 Bilanzsumme 802,9 -10,1 792,8 Eigenkapitalquote (in %) 24,2 -1,5 22,6 GuV in Mio. EUR (31.12.2024) berichtet Änderung angepasst Umsatz 1.297,0 -11,0 1.285,9 Aktivierte Eigenleistung 5,6 6,8 12,4 Materialaufwand -185,3 0,6 -184,7 Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) 98,3 -3,6 94,8 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -6,8 -2,5 -9,3 Konzernergebnis 10,2 -6,1 4,2 Ergebnis je Aktie (in EUR) 1,25 -0,84 0,41 Kapitalflussrechnung in Mio. EUR (31.12.2024) berichtet Änderung angepasst Ergebnis vor Steuern (EBT) 17,0 -3,6 13,4 Veränderung des Netto-Betriebsvermögens 29,9 11,0 40,9 Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit 110,6 7,5 118,0 Investitionen in immaterielle Vermögenswerte -11,5 -7,5 -18,9 Cashflow aus der Investitionstätigkeit -33,7 -7,5 -41,1

adesso Group

Die adesso Group ist mit rund 11.300 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz 2025 von fast 1,5 Milliarden Euro eins der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, weiteren in Europa und ersten Standorten in Asien sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2025 als Top Employer und 2023 sowie 2020 branchenübergreifend als bester Arbeitgeber seiner Größenklasse in Deutschland ausgezeichnet. Zudem gelang adesso 2023 nach 2020, 2018 und 2016 die Erstplatzierung unter den IT-Arbeitgebern.

Kontakt:

Martin Möllmann

Head of Investor Relations

Tel.: +49 231 7000-7000

E-Mail: ir@adesso.de

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