EQS-News: BIT Capital erhält LSEG Lipper Fund Award 2026 für globale Aktienstrategie

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BIT Capital erhält LSEG Lipper Fund Award 2026 für globale Aktienstrategie



31.03.2026 / 12:20 CET/CEST

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Berlin, 31. März 2026 – BIT Capital wurde für den aktiv gemanagten Aktienfonds BIT Global Technology Leaders R-I (ISIN: DE000A2N8127) mit dem renommierten LSEG Lipper Europe Active Award 2026 in der Kategorie Equity Global ausgezeichnet. Der Preis würdigt Fonds und Asset Manager, die über einen mehrjährigen Zeitraum hinweg eine überdurchschnittliche risikoadjustierte Wertentwicklung im Vergleich zu ihren Peers erzielen.

Unabhängige Methodologie Seit über 30 Jahren gelten die Lipper Awards als international unabhängiger Branchenstandard für die quantitative Bewertung von Fondsperformance. Bewertet wird die risikoadjustierte Performance im Verhältnis zur definierten Vergleichsgruppe. Kern des Ansatzes ist die Consistent Return-Metrik. Diese misst nicht nur die absolute Rendite, sondern gewichtet gleichzeitig die eingegangenen Risiken sowie die Konsistenz der Erträge über den gesamten Bewertungszeitraum und über unterschiedliche Marktphasen hinweg. Die Auszeichnung von BIT Capital basiert dabei auf dem Zusammenspiel mehrerer ineinandergreifender Erfolgsfaktoren, die gemeinsam die Grundlage für die langfristig überzeugende Wertentwicklung bilden.

Differenzierung vom Technologie-Mainstream BIT Capital identifiziert frühzeitig strukturelle Technologiegewinner, bevor deren Wachstumspotenzial vollständig in den Bewertungen reflektiert ist. Der Fokus liegt dabei bewusst abseits der großen Indexwerte auf Unternehmen in frühen Wachstumsphasen mit dem Potenzial zu künftigen Marktführern. Ziel ist es, deren Wertentwicklung über den gesamten Wachstumspfad zu begleiten. Dieser selektive Stock-Picking-Ansatz bietet Alphapotenzial, das rein passive oder auf Mega-Cap-Technologie ausgerichtete Strategien nicht bieten können.

Human x Tech im Co-Intelligenz-Modell Das Investmentteam operiert auf Basis selbst entwickelter Software und Algorithmen, individuell kuratierter Datensätze sowie hochentwickelter Prognosemodelle. Der Human x Tech-Ansatz verbindet fundiertes qualitatives Analystenurteil mit technologischer Skalierbarkeit und erhöht die analytische Konsistenz, Qualität und Geschwindigkeit von Investmententscheidungen entlang des gesamten Investmentprozesses.

Strikte Bewertungsdisziplin Das Fondsmanagement verfolgt einen konsequent bewertungssensitiven und hochaktiven Managementansatz, der insbesondere im volatilitätsanfälligen Technologiesektor von Vorteil ist. Gewichtungen werden angepasst oder Portfoliopositionen vollständig verkauft, sobald Bewertungen relativ unattraktiv erscheinen, während Marktineffizienzen gezielt für Einstiege in unterbewertete Qualitätsunternehmen genutzt werden. Ein bewusst hoher Portfolio-Turnover ermöglicht dabei flexible taktische und strategische Anpassungen, unterstützt durch proprietäre Datenmodelle und Echtzeitanalysen.

Wiederholt ausgezeichnet In den vergangenen acht Jahren wurde BIT Capital mit mehr als zwanzig renommierten Branchenpreisen ausgezeichnet, unter anderem für Fondsperformance, hohe Managementqualität und operative Exzellenz. Der LSEG Lipper Fund Award 2026 reiht sich nahtlos in diese Erfolgsbilanz ein und unterstreicht den überzeugenden Track-Record der Gesellschaft.

Über BIT Capital Mit über zwei Milliarden Assets under Management (AuM) und 45 Mitarbeitenden ist BIT Capital größte, auf aktiv gemanagte Technologie-Aktienfonds spezialisierte Investmentgesellschaft Deutschlands. BIT Capital ist Asset-Manager und Technologieunternehmen zugleich: Die Grundlage des Investmentansatzes bildet ein konsequent verfolgter „Best of Human x AI“-Ansatz, bei dem langjährige Investmentexpertise mit datengetriebener Analyse, selbst entwickelter Software, individuell kuratierten Datensätzen und proprietären AI-basierten Prognosemodellen kombiniert wird. Der Flaggschiff-Fonds BIT Global Technology Leaders gehört seit seiner Auflage vor rund acht Jahren zu den erfolgreichsten Aktienfonds in Europa.

Pressekontakt Hannes Bruch Director PR, Communications & Marketing

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The LSEG Lipper Fund Awards are based on the Lipper Leader for Consistent Return rating, which is a risk-adjusted performance measure calculated over 36, 60 and 120 months. The fund with the highest Lipper Leader for Consistent Return (Effective Return) value in each eligible classification wins the LSEG Lipper Fund Award. For more information, see lipperfundawards.com Although LSEG makes reasonable efforts to ensure the accuracy and reliability of the data contained herein, the accuracy is not guaranteed by LSEG Lipper.

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