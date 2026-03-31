EQS-News: Die Region Stockholm beauftragt SYNLAB mit dem Ausbau ihrer medizinischen Diagnostikdienstleistungen in Schweden

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Die Region Stockholm beauftragt SYNLAB mit dem Ausbau ihrer medizinischen Diagnostikdienstleistungen in Schweden



31.03.2026 / 11:01 CET/CEST

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Der Gesundheitsausschuss der Region Stockholm hat SYNLAB Sverige AB mit medizinischen Labordienstleistungen beauftragt.

Die Vereinbarung stärkt die regionale Diagnostik und ermöglicht SYNLAB ein deutliches Wachstum im schwedischen Gesundheitswesen.

SYNLAB arbeitet eng mit der Regionalbehörde zusammen und erweitert sein Netzwerk sowie seine Dienstleistungen für zuverlässige und hochwertige Diagnostik, von denen Patienten und Fachkräfte profitieren.

SYNLAB, ein führender Anbieter von medizinischer Diagnostik und Spezialtest in Europa, gab heute bekannt, dass SYNLAB Sverige AB von der Region Stockholm ausgewählt wurde, um medizinische Diagnostikdienstleistungen im gesamten Landkreis anzubieten. Die Entscheidung spiegelt das Vertrauen der Region in SYNLAB als kompetenten und zuverlässigen Partner für die Zukunft des Gesundheitswesens wider.

Die neue Vereinbarung bringt eine moderne und hochwertige medizinische Diagnostiklösung in die Region Stockholm. Sie ermöglicht es SYNLAB, seine Präsenz in der Region auszubauen und einen wesentlichen Teil der diagnostischen Infrastruktur des Gesundheitssystems zu stärken. Der Auftrag umfasst die klinische Chemie einschließlich Pharmakologie, Mikrobiologie, Immunologie sowie Pathologie und Zytologie, ebenso wie die Prozesse, die für eine sichere und effiziente Probenhandhabung erforderlich sind. Im Rahmen der Vereinbarung wird SYNLAB auch ein Netzwerk von Blutentnahmestellen (BCPs) im westlichen Teil des Landkreises Stockholm, in der Innenstadt und in den südwestlichen Gebieten betreiben. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von fünf Jahren mit Verlängerungsoption, und der Betriebsstart ist für April 2027 geplant.

„Wir sind stolz auf das Vertrauen, das uns entgegengebracht wird, um Labor- und Probenentnahmedienste für die Region Stockholm zu erbringen. Die medizinische Diagnostik ist für das Gesundheitssystem unverzichtbar. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit der Region den modernen und zuverlässigen Diagnostik Service von SYNLAB auszubauen und einen hohen Mehrwert für Patienten und medizinisches Fachpersonal zu schaffen“, sagt Johanna Kristoffersson, Geschäftsführerin von SYNLAB Sverige AB.

Mit seiner langjährigen Erfahrung im Aufbau und Management groß angelegter Betriebe, die auf lokale Bedürfnisse und Gegebenheiten zugeschnitten sind, freut sich SYNLAB darauf, seine Dienstleistungen im Auftrag der Region Stockholm auszuweiten und zu einer exzellenten Versorgung in der gesamten Region beizutragen.

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Weitere Informationen:

Medienkontakt:

Daniel Herbert, FTI Consulting

media-contact@synlab.com + 49 (0) 151 12263834

Über SYNLAB

Der SYNLAB-Konzern ist führend im Bereich medizinischer Diagnostikleistungen und Spezialtests in Europa. Der Konzern bietet die gesamte Bandbreite innovativer und zuverlässiger medizinischer Diagnostik für Patient*innen, die niedergelassene Ärzteschaft, Krankenhäuser und Kliniken, Regierungen sowie Unternehmen an.

Aufgrund branchenweit höchster Servicestandards ist SYNLAB der bevorzugte Partner für Routine- und Spezialdiagnostik in der Humanmedizin. Durch kontinuierliche Innovationen medizinischer Diagnostikdienstleistungen trägt der Konzern zum Wohl von Patient*innen und Kund*innen bei.

SYNLAB ist in mehr als 20 Ländern auf vier Kontinenten tätig und nimmt in den meisten Märkten eine führende Position ein. Der Konzern verstärkt sein Netzwerk regelmäßig durch eine bewährte Akquisitionsstrategie. Über 23.000 Mitarbeitende, darunter über 2.000 Mediziner*innen, tragen jeden Tag zum weltweiten Erfolg des Konzerns bei.

SYNLAB führte im Jahr 2025 ca. 600 Mio. Labortests durch und erzielte einen Umsatz von 2,54 Mrd. €.

Weitere Informationen finden Sie unter www.synlab.com.

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