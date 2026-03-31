EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA veröffentlicht Geschäftsbericht und Nachhaltigkeitserklärung für 2025

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H&R GmbH & Co. KGaA veröffentlicht Geschäftsbericht und Nachhaltigkeitserklärung für 2025



31.03.2026 / 10:01 CET/CEST

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Pressemitteilung

H&R GmbH & Co. KGaA veröffentlicht Geschäftsbericht und Nachhaltigkeitserklärung für 2025

Salzbergen, 31. März 2026. Die H&R KGaA (ISIN DE000A2E4T77) hat heute ihren Geschäftsbericht für 2025 veröffentlicht und bestätigt damit die bereits gemeldeten vorläufigen Umsatz- und Ergebniszahlen. Das vollständige Dokument inklusive Konzernlagebericht, Konzernabschluss und -anhang steht im Bereich „Publikationen“ auf www.hur.com zum Download bereit.

Zeitgleich erscheint auch die Nachhaltigkeitserklärung 2025, für die wir uns erstmals an der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) und den European Sustainability Reporting Standards (ESRS) orientiert haben. Auch hier erfolgt die Veröffentlichung im Bereich „Publikationen“.

Kontakt:

H&R GmbH & Co. KGaA, Leiter Investor Relations / Kommunikation, Ties Kaiser

Neuenkirchener Straße 8, 48499 Salzbergen

Tel.: +49 40 43218-321, Fax: +49 40 43218-390

Mail: ties.kaiser@hur.com

www.hur.com

Die H&R GmbH & Co. KGaA:

Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte H&R KGaA (ISIN DE000A2E4T77) ist als Unternehmen der Spezialchemie in der Entwicklung und Herstellung chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte auf Basis fossiler, biologischer, synthetischer und recycelter Kohlenwasserstoffe und in der Produktion von Präzisions-Kunststoffteilen tätig.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen der Geschäftsführung sowie den ihr derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

31.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: H&R GmbH & Co. KGaA Neuenkirchener Str. 8 48499 Salzbergen Deutschland Telefon: +49 (0)40 43 218 321 Fax: +49 (0)40 43 218 390 E-Mail: investor.relations@hur.com Internet: www.hur.com ISIN: DE000A2E4T77 WKN: A2E4T7 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2300936

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