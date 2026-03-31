EQS-News: Leifheit AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2025 und startet nächste Strategiephase mit Wachstums- und Effizienzprogramm

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Leifheit AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2025 und startet nächste Strategiephase mit Wachstums- und Effizienzprogramm



31.03.2026 / 07:50 CET/CEST

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Leifheit AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2025 und startet nächste Strategiephase mit Wachstums- und Effizienzprogramm

Vorläufige Zahlen 2025 bestätigt: Konzernumsatz von 232,6 Mio. EUR und EBIT vor Sondereffekten von 11,6 Mio. EUR

Nächste Strategiephase mit Fokus auf Wachstumsimpulse durch Markenrelaunch, verstärkte Marketingkampagnen und Innovationen sowie Performance-Programm zur Steigerung von Effizienz und Resilienz

Dividendenvorschlag 2025: Basisdividende und Sonderdividende von insgesamt 1,20 EUR je dividendenberechtigter Aktie

Konzernprognose 2026: Leichtes Umsatzwachstum und EBIT etwa auf Vorjahresniveau erwartet

Nassau, 31. März 2026 – Die Leifheit AG (ISIN DE0006464506), einer der führenden Markenanbieter von Haushaltsprodukten in Europa, veröffentlicht heute die finalen, geprüften Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025. In einem herausfordernden Marktumfeld hat der Leifheit-Konzern wichtige Fortschritte bei Effizienz und Profitabilität erzielt. Im Jahr 2026 wird das Unternehmen mit dem gestarteten Markenrelaunch und dem konzernweiten Performance-Programm die nächste Phase der Strategieumsetzung einleiten.

Dazu erklärt Alexander Reindler, Vorstandsvorsitzender der Leifheit AG: „Auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld hat unsere Strategie Wirkung gezeigt. Durch Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen konnten wir unsere Ergebnisqualität verbessern. In der nächsten Strategiephase setzen wir mit dem Markenrelaunch, verstärkten Marketingkampagnen und Innovationen in unseren Kernkategorien gezielte Wachstumsimpulse. Mit unserer Innovation SUPERDUSTER konnten wir bereits 2025 deutliches Wachstum im Marktsegment Staub erzielen.“

Im Geschäftsjahr 2025 erzielte der Leifheit-Konzern einen Umsatz von 232,6 Mio. EUR (2024: 259,2 Mio. EUR). Das Konzern-EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern) betrug 10,0 Mio. EUR (2024: 12,1 Mio. EUR). Darin erhalten sind Sondereffekte in Höhe von 1,6 Mio. EUR aus dem strategischen Optimierungsprojekt in der Produktion. Das EBIT vor Sondereffekten lag bei 11,6 Mio. EUR und damit nur leicht unter dem Vorjahreswert von 12,1 Mio. EUR. Die um Sondereffekte bereinigte Bruttomarge erhöhte sich um 1,2 Prozentpunkte auf 45,7 Prozent (2024: 44,5 Prozent), insbesondere aufgrund von Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen sowie positiven Produktmixeffekten. Der Free Cashflow belief sich auf 6,4 Mio. EUR (2024: 14,2 Mio. EUR).

Dividendenvorschlag: 1,20 EUR je dividendenberechtigte Stückaktie

Die Bilanzstruktur des Leifheit-Konzerns blieb im Geschäftsjahr 2025 weiterhin sehr solide. Zum 31. Dezember 2025 verfügte der Konzern über eine Liquidität von 32,6 Mio. EUR (2024: 41,4 Mio. EUR), eine weiterhin hohe Eigenkapitalquote von 50,0 Prozent (2024: 48,2 Prozent) und war frei von Bankverbindlichkeiten. Im Rahmen der strategischen Kapitalallokation beabsichtigt Leifheit, die solide Liquiditätsposition weiterhin für Ausschüttungen an die Aktionäre sowie zur Finanzierung von Innovationen und Investitionen für künftiges Wachstum zu nutzen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025 eine Basisdividende von 0,50 EUR je dividendenberechtigte Stückaktie vor (Vorjahr: 1,15 EUR je dividendenberechtigte Stückaktie). Der Vorschlag steht im Einklang mit der Dividendenpolitik der Leifheit AG, grundsätzlich etwa 75 Prozent des Periodenergebnisses bzw. des Free Cashflows des Geschäftsjahres als Dividende auszuschütten. Darüber hinaus wird die Ausschüttung einer Sonderdividende in Höhe von 0,70 EUR je dividendenberechtigte Stückaktie vorgeschlagen (Vorjahr: 0,05 EUR je dividendenberechtigte Stückaktie). Durch die Sonderdividende sollen die Aktionärinnen und Aktionäre an der guten Liquiditätsausstattung des Leifheit-Konzerns teilhaben.

Prognose 2026: Leichtes Wachstum des Konzernumsatzes sowie Konzern-EBIT etwa auf Niveau des Vorjahres

Im Geschäftsjahr 2026 liegt der Fokus auf der konsequenten Umsetzung der Strategie „LEADING WITH FOCUS. CREATING SUSTAINABLE VALUE“. Mit dem Markenrelaunch und dem Start des Performance-Programms FOCUS hat Leifheit im ersten Quartal die nächste Strategiephase eingeleitet.

Alexander Reindler erläutert: „Nachdem wir im Jahr 2025 wichtige Maßnahmen zur Steigerung von Effizienz und Profitabilität umgesetzt haben – darunter die Bündelung der Spritzgussfertigung in der Tschechischen Republik sowie die Implementierung von SAP S/4HANA – setzen wir nun das Performance-Programm FOCUS um. Ziel ist es, Strukturen und End-to-End-Prozesse zu vereinfachen, Kosten nachhaltig zu senken und Leifheit konsequent auf profitables Wachstum auszurichten. Damit stärken wir die Resilienz unseres Unternehmens in einem dauerhaft anspruchsvollen Marktumfeld.“

Mit Hilfe dieser gezielten Maßnahmen plant der Vorstand auch, den derzeit deutlich erhöhten zusätzlichen Risiken aus dem globalen wirtschaftlichen Umfeld wirksam zu begegnen. Diese ergeben sich insbesondere aus der Eskalation im Nahen Osten sowie den hiermit verbundenen spürbaren Kostensteigerungen bei Energie, Rohstoffen und Transport. Die der Konzernprognose für 2026 zugrunde liegenden Annahmen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sind daher mit erheblichen Unsicherheiten im Hinblick auf die Auswirkungen des Konflikts behaftet.

Trotz aller genannten Belastungen rechnet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2026 aufgrund der bereits eingeleiteten Maßnahmen mit einem leichten Wachstum des Konzernumsatzes und einem EBIT etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Dabei werden die positiven Effekte aus Kostensenkungs- und Effizienzmaßnahmen im Geschäftsjahr 2026 gezielt zur Finanzierung zusätzlicher Wachstumsinitiativen eingesetzt – insbesondere in Marketingaktivitäten im ersten Halbjahr. Der Free Cashflow wird ebenfalls etwa auf Vorjahresniveau erwartet.

Weitere Informationen finden Sie im Geschäftsbericht 2025, der online unter https://www.leifheit-group.com/investor-relations/berichte-und-praesentationen/ zur Verfügung steht.

Aktuelles Bildmaterial steht unter https://www.leifheit-group.com/presse/mediathek/ zum Download bereit.

Über Leifheit

Die 1959 gegründete Leifheit AG ist einer der führenden europäischen Markenanbieter von Haushaltsprodukten. Der Leifheit-Konzern gliedert sein operatives Geschäft in die Segmente Household, Wellbeing und Private Label. Die Produkte der Marken Leifheit und Soehnle – zwei der bekanntesten Haushaltsmarken Deutschlands – zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitungsqualität in Verbindung mit besonderem Verbrauchernutzen aus. Die französischen Tochterunternehmen Birambeau und Herby sind mit einem ausgewählten Produktsortiment im serviceorientierten Private-Label-Segment tätig. Über alle Segmente hinweg konzentriert sich das Unternehmen auf die Produktkategorien Reinigen, Wäschepflege, Küche und Wellbeing. Der Leifheit-Konzern beschäftigt etwa 1.000 Mitarbeitende. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.leifheit-group.com, www.leifheit.de und www.soehnle.de.



Kontakt:

Leifheit AG

D-56377 Nassau

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+49 2604 977218

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