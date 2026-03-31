EQS-News: Masterflex legt Geschäftsbericht 2025 vor – Erneut Rekordwerte erreicht – Neue Impulse durch Wachstumsprojekte

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Masterflex legt Geschäftsbericht 2025 vor – Erneut Rekordwerte erreicht – Neue Impulse durch Wachstumsprojekte



31.03.2026 / 07:30 CET/CEST

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Masterflexlegt Geschäftsbericht 2025 vor – Erneut Rekordwerte erreicht – Neue Impulse durch Wachstumsprojekte

Konzernumsatz steigt auf 102,6 Mio. Euro (+4,6 %; Vorjahr: 98,1 Mio. Euro)

Neue Rekordwerte beim Ergebnis: operatives EBITDA steigt um 7,4 % auf 19,5 Mio. Euro (Vorjahr: 18,2 Mio. Euro), operatives EBIT steigt um 9,8 % auf knapp 14,0 Mio. Euro (Vorjahr: 12,7 Mio. Euro), EBIT um 9,2 % auf 13,7 Mio. Euro (Vorjahr: 12,5 Mio. Euro)

Eigenkapitalquote auf 73,3 % (Vorjahr: 67,7 %) verbessert und Verschuldung deutlich reduziert

Erhöhte Dividende für 2025 von 0,30 Euro (Vorjahr: 0,27 Euro) pro Aktie geplant

Prognose 2026: Umsatz von 103,0 Mio. Euro bis 108,0 Mio. Euro und EBIT zwischen 13,0 Mio. Euro und 16,0 Mio. Euro erwartet

Gelsenkirchen, 31. März 2026 – Die Masterflex SE (ISIN: DE0005492938) hat heute den testierten Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt und bestätigt die am 10. März veröffentlichten vorläufigen Zahlen. In einem konjunkturell anspruchsvollen Umfeld hat das Unternehmen die Prognose für das Geschäftsjahr 2025, die einen Umsatz von 100 Mio. Euro bis 105 Mio. Euro sowie ein EBIT von 12 Mio. Euro bis 15 Mio. Euro vorsah, erreicht und beim Ergebnis sowie im Rahmen der aktuellen Unternehmensstruktur auch beim Umsatz neue Rekordwerte erzielt.

Der Konzernumsatz erhöhte sich auf 102,6 Mio. Euro und verzeichnete damit ein Wachstum zum Vorjahreswert von 98,1 Mio. Euro um 4,6 %. Treiber der positiven Entwicklung waren insbesondere das Geschäft des US-amerikanischen Teilkonzerns sowie eine dynamische Nachfrage in infrastrukturnahen Kundenbranchen und im margenstarken Medizintechnikbereich, dessen Anteil am Konzernumsatz von 18 % im Jahr 2024 auf 21 % im Geschäftsjahr 2025 ausgebaut werden konnte.

Beim operativen EBITDA verzeichnete Masterflex einen Anstieg um 7,4 % auf 19,5 Mio. Euro (Vorjahr: 18,2 Mio. Euro), das operative EBIT lag mit 14,0 Mio. Euro um 9,8 % über dem Vorjahreswert von 12,7 Mio. Euro und damit ebenfalls auf einer neuen Bestmarke. Daraus resultiert trotz Belastungen aus Währungsverlusten sowie Anlaufkosten für den neuen Standort in Marokko eine abermalige Steigerung der operativen EBIT-Marge im Geschäftsjahr 2025 von 13,0 % auf 13,6 %. Damit zeigt die Masterflex Group nachhaltige Ergebnisstärke.

Parallel dazu hat Masterflex die Bilanz deutlich gestärkt: Die Eigenkapitalquote erhöhte sich auf 73,3 % (Vorjahr: 67,7 %). Gleichzeitig wurden die Finanzverbindlichkeiten signifikant reduziert. Die Nettoverschuldung sank auf 2,7 Mio. Euro nach 9,0 Mio. Euro im Vorjahr. Der Verschuldungsgrad (Nettoverschuldung/EBITDA) verbesserte sich damit deutlich auf 0,1 (Vorjahr: 0,5).

Der Auftragsbestand blieb zum 31. Dezember 2025 mit 19,8 Mio. Euro (Vorjahr: 19,8 Mio. Euro) stabil und weiterhin auf einem auskömmlichen Niveau. Vor diesem Hintergrund strebt die Masterflex Group weiteres Wachstum in den Kundenindustrien an. Impulse erwartet der Vorstand insbesondere für das zweite Halbjahr 2026. Hier sollen noch in 2026 erste Umsätze aus dem neuen Luftfahrt-Produktionswerk in Marokko sowie von Auslieferungen aus dem im Juni 2025 kommunizierten Entwicklungs- und Rahmenvertrag positiv zur Umsatzentwicklung beitragen. Die mit dem Hochlauf beider Projekte verbundenen Anlaufkosten dürften die Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2026 voraussichtlich noch leicht belasten. Gleichwohl geht der Vorstand davon aus, die operative EBIT-Marge auf stabilem Niveau halten zu können. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet das Management der Masterflex Group Umsatzerlöse in einer Bandbreite von 103 Mio. Euro bis 108 Mio. Euro. Beim EBIT rechnet der Vorstand mit einer Spanne zwischen 13 Mio. Euro und 16 Mio. Euro.

Dr. Andreas Bastin, CEO der Masterflex Group, kommentiert: „Wir haben 2025 trotz konjunkturellen Gegenwinds in einigen Abnehmerbranchen in der aktuellen Unternehmensstruktur einen neuen Umsatz- und Ergebnisrekord erreicht und unsere Prognosen erfüllt. Das ist das Ergebnis einer in der Branche einmaligen Marktposition, worauf wir sehr stolz sind. Dank kontinuierlicher Effizienzverbesserungen ist es uns zudem gelungen, die Profitabilität weiter auszubauen. Wir befinden uns operativ, bilanziell und strategisch in einer hervorragenden Ausgangslage, um unser Wachstum in den kommenden Jahren mit höherer Dynamik fortzusetzen.“

Ausgewählte Konzernkennzahlen

in TEUR 2025 2024 Veränderung Konzernumsatzerlöse 102.578 98.071 4,6 % EBITDA (operativ) 19.509 18.157 7,4 % EBIT (operativ) 13.958 12.711 9,8 % EBIT 13.684 12.534 9,2 % EBT 12.523 11.216 11,7 % Konzernergebnis (Anteil der Aktionäre der Masterflex SE) 8.713 8.230 5,9 % Konzernergebnis pro Aktie (EUR) 0,91 0,86 5,8 % EBIT-Marge (operativ) 13,6 % 13,0 % Nettoumsatzrendite 8,5 % 8,4 % Mitarbeiter (Anzahl) 605 601 0,7 % in TEUR 31.12.2025 31.12.2024 Veränderung Konzern-Eigenkapital 69.015 63.585 8,5 % Konzern-Bilanzsumme 94.175 93.890 0,3 % Konzern-Eigenkapitalquote 73,3 % 67,7 %

Dividende

Aufgrund der erfreulichen Ergebnisentwicklung schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Masterflex SE der ordentlichen Hauptversammlung am 10. Juni 2026 für das Geschäftsjahr 2025 eine um 11 % erhöhte Dividende von 0,30 Euro pro Aktie (Vorjahr: 0,27 Euro pro Aktie) vor.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2025 wurde auf www.masterflexgroup.com/de/investor-relations/finanzberichte-der-masterflex-se/ veröffentlicht.

Conference Call/Webcast

Am 31. März 2026, 10:00 Uhr, findet für Vertreter der Presse, Analysten und institutionelle Investoren ein Conference Call/Webcast statt. Die Investorenpräsentation zu den Geschäftszahlen 2025 wird auf www.masterflexgroup.com/de/investor-relations/finanzberichte-der-masterflex-se/ veröffentlicht.

Für eine Anmeldung zum Conference Call/Webcast registrieren Sie sich bitte unter folgendem Link:

Masterflex SE – Earnings Call FY 2025



Über Masterflex SE:

Die Masterflex Group ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme. Mit 14 operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Gruppe nahezu weltweit vertreten. Wachstumstreiber sind die Internationalisierung, Innovation, operative Exzellenz und Digitalisierung. Seit dem Jahr 2000 ist die Masterflex-Aktie (WKN: 549293, ISIN: DE0005492938) im Prime Standard der Deutschen Börse zugelassen.



IR Kontakt:

Susan Hoffmeister

Investor Relations

Tel.: +49 89 125 09 03 33

sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

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