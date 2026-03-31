EQS-News: NORTH AMERICA'S 50 BEST BARS VERÖFFENTLICHT DIE LISTE DER BARS AUF DEN PLÄTZEN 51 BIS 100 FÜR DAS JAHR 2026

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NORTH AMERICA'S 50 BEST BARS VERÖFFENTLICHT DIE LISTE DER BARS AUF DEN PLÄTZEN 51 BIS 100 FÜR DAS JAHR 2026



31.03.2026 / 18:30 CET/CEST

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LONDON, 31. März 2026 /PRNewswire/ -- North America's 50 Best Bars 2026, gesponsert von Perrier, hat die erweiterte Liste der Bars auf den Plätzen 51 bis 100 veröffentlicht. Diese erweiterte Liste ist das Ergebnis der Abstimmung durch die Academy, die sich aus mehr als 300 unabhängigen Cocktailexperten, renommierten Barkeepern, Dozenten und Fachjournalisten aus der gesamten Region zusammensetzt.

North Americaâ€™s 50 Best Bars, sponsored by Perrier, announces the extended 51-100 list for 2026, which includes 14 new entries.

Die 51-100 Liste in Zahlen

Die 51-100 Liste umfasst Bars an 28 Standorten sowie 14 Neuzugänge

Die Vereinigten Staaten führen die Liste mit 25 Bars an, darunter Lokalitäten in New York, Chicago, Los Angeles, Boston, Houston, Seattle, Denver, Atlanta, Honolulu und weiteren Städten

Kanada ist mit 19 Beiträgen vertreten, darunter Beiträge aus Toronto, Vancouver, Montreal, Calgary und Victoria

Mexiko ist mit vier Bars vertreten, darunter Lokale in Mexiko-Stadt, Tulum und Playa del Carmen, während auch Bars in Puerto Rico und auf Grand Cayman einen Platz auf der Liste erhalten

Die 51–100 Liste würdigt die dynamische Barszene der Region im Vorfeld der Bekanntgabe der 1–50 Liste am 22. April in Vancouver, Kanada, in Zusammenarbeit mit dem lokalen partner Destination Vancouver.

Emma Sleight, Leiter der Inhaltsredaktion bei North America's 50 Best Bars, sagt: „Die 51-100 Liste ermöglicht es uns, eine noch größere Bandbreite an Bars und die unglaubliche Vielfalt der Getränkekultur in ganz Nordamerika zu würdigen." Die vorgestellten Bars spiegeln die Kreativität und Leidenschaft wider, die die Gastronomieszene der Region prägen. Mit 28 vertretenen Destinationen und einer Vielzahl von Stilrichtungen verdeutlicht die Liste, wie lebendig die Cocktail-Szene mittlerweile geworden ist, und wir freuen uns sehr, ihre Leistungen zu würdigen."

An der Spitze der 51-100 Liste steht das Aruba Day Drink in Tijuana auf No.51. Weitere mexikanische Bars sind Café de Nadie auf No.60, Arca auf No.61 und Zapote Bar auf No.95.

Die USA sind mit Bars aus den verschiedensten Städten vertreten, wie z. B. Detroits Father Forgive Me auf No.83, Bostons Hecate Bar auf No.88, Houstons Julep auf No.84 und Atlantas Ticonderoga Club auf No.85.

Zu den vorgestellten kanadischen Bars gehören Torontos Cry Baby Gallery (No.69), Vancouvers Bagheera (No.59), Montreals Cloakroom (No.56) und Calgarys Proof (No.78).

Die vollständige Liste kann hier eingesehen werden.

Der Countdown der gesponsert von Perrier Liste der North America's 50 Best Bars wird live auf dem YouTube Kanal von 50 Best für ein weltweites Publikum übertragen.

Medienzentrum: https://mediacentre.theworlds50best.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2946099/50_Best_Infographic.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2946100/5891769/50_Best_Bars_Logo.jpg

Cision

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