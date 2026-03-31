EQS-News: OLB: Marc Ampaw übernimmt Vorstandsressorts von Giacomo Petrobelli

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OLB: Marc Ampaw übernimmt Vorstandsressorts von Giacomo Petrobelli



31.03.2026 / 12:00 CET/CEST

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PRESSE-INFORMATION

Oldenburg, 31. März 2026

OLB: Marc Ampaw übernimmt Vorstandsressorts von Giacomo Petrobelli

Giacomo Petrobelli scheidet zum 30. Juni 2026 aus dem Vorstand aus

Verantwortungsbereich von CIO Marc Ampaw wird ausgeweitet

Die OLB nimmt weitere Veränderungen im Managementteam vor und stellt die Leitung der Bank zukunftsfähig auf. Marc Ampaw, bei der OLB seit Mai 2021 als Chief Investment Officer (CIO) Mitglied des Vorstands, wird seine Verantwortungsbereiche ausweiten. Er wird damit neben den Marktfeldern Commercial Real Estate & International Diversified Lending, Erneuerbare Energien Wind und Shipping künftig auch den Produktsegmenten Acquisition Finance, Corporates, Football Finance, Financing Solutions, Fund Finance und International Business im Segment Corporates & Diversified Lending vorstehen. Diese liegen bis dato in der Verantwortung von Giacomo Petrobelli, der die OLB auf eigenen Wunsch zum 30. Juni 2026 verlässt.

Giacomo Petrobelli ist seit Juni 2022 CIO im Vorstand der OLB. Zuvor agierte er als Generalbevollmächtigter der Bank. Giacomo Petrobelli kam im Januar 2020 zur OLB, nachdem er in den Vorjahren für die mit der OLB verschmolzene Bremer Kreditbank als leitender Berater tätig war. „Es war mir eine Ehre, in einer Phase erfolgreicher Entwicklung als CIO und Vorstandsmitglied der OLB tätig zu sein. Nun ist für mich die Zeit gekommen, neue Wege zu gehen, doch ich werde die vielen Kolleginnen und Kollegen vermissen, die diese Reise so erfolgreich und für mich persönlich bereichernd gemacht haben. Ich werde die Entwicklung der OLB als Teil der TARGO Deutschland GmbH weiter eng verfolgen“, sagt Giacomo Petrobelli.

„Wir bedanken uns bei Giacomo Petrobelli für sein erfolgreiches Wirken. In den vergangenen Jahren hat er einen wesentlichen Beitrag zum profitablen Wachstum der Bank geleistet“, sagt Isabelle Chevelard, Aufsichtsratsvorsitzende der OLB, „zugleich sind wir davon überzeugt, dass Marc Ampaw zusätzlich zu seinen Bereichen auch die Einheiten Acquisition Finance, Corporates, Football Finance, Financing Solutions, Fund Finance und International Business erfolgreich weiterführen wird.“

Vor seiner Berufung in den OLB-Vorstand war Marc Ampaw bei Ernst & Young und Morgan Stanley in den USA sowie bei der VTB Bank und der Bawag PSK/Südwestbank AG in Österreich tätig.

Über die OLB

Die OLB ist eine Universalbank mit bundesweiter Präsenz in Deutschland und mehr als 150-jähriger Geschichte in Nordwestdeutschland. Unter den Marken OLB und Bankhaus Neelmeyer betreut sie persönlich und über digitale Kanäle rund eine Million Kundinnen und Kunden in den zwei strategischen Geschäftsfeldern Private & Business Customers sowie Corporates & Diversified Lending. Das Institut verfügt über ein Netz von bundesweit 80 Filialen und beschäftigt rund 1.700 Mitarbeitende.

Mit einer Bilanzsumme von über 30 Mrd. Euro wurde die OLB Anfang 2025 zu einem bedeutenden Finanzinstitut und wird seither direkt von der Europäischen Zentralbank beaufsichtigt. Seit Januar 2026 gehört die OLB zur TARGO Deutschland GmbH und ist damit Teil der genossenschaftlichen Crédit Mutuel Alliance Fédérale, einer der größten und finanzstärksten Bankengruppen Europas.

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