EQS-News: TeamViewer überschreitet Marke von einer Million KI-Sessions

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TeamViewer überschreitet Marke von einer Million KI-Sessions



31.03.2026 / 15:10 CET/CEST

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Beschleunigtes Wachstum mit 300.000 Sessions allein im März

GÖPPINGEN, Germany, 31. März 2026 /PRNewswire/ -- TeamViewer gibt heute bekannt, dass Kunden insgesamt mehr als eine Million KI–gestützte Support–Sessions abgeschlossen haben. Allein im März wurden über 300.000 Sessions hinzugefügt. Der Meilenstein verdeutlicht ein beschleunigtes Wachstum des KI–Angebots und demonstriert TeamViewers strukturellen Datenvorteil für KI-gesteuerte IT-Abläufe und Autonomous Endpoint Management (AEM).

TeamViewer AI - Session Summaries

TeamViewer entwickelt ein geschlossenes, selbstlernendes AEM-System, das die Erfassung von Expertenwissen aus Support-Sessions, umfassende Gerättelemetrie und IT-Echtzeit-Automatisierung miteinander verbindet. Jede mithilfe von KI erfolgreich abgeschlossene Fernwartungs-Session fließt in die kontinuierliche Weiterentwicklung der Plattform ein. Das Ergebnis ist ein sich selbst verstärkender Kreislauf: Mit zunehmender Nutzung können immer mehr IT-Probleme autonom erkannt und behoben werden. Für die Endanwender bedeutet dies weniger Reibungsverluste durch IT-Probleme und für Unternehmen einen messbaren Produktivitätsgewinn.

Die zunehmende Nutzung von KI spiegelt einem grundlegenden Wandel in der modernen IT wider. Unternehmen sehen sich wachsender Komplexität gegenüber, denn IT-Teams verwalten längst nicht mehr nur Computer und Mobilgeräte, sondern auch vernetzte Maschinen und Roboter. TeamViewer ermöglicht das Management dieser heterogenen Geräte über eine einheitliche AEM-Plattform. Probleme können autonom behoben werden, noch bevor sie überhaupt vom Endanwender bemerkt werden. IT-Teams werden durch die KI-Problemlösung zunehmend von repetitiven Aufgaben entlastet und können sich auf strategische Arbeit fokussieren.

„Indem unsere KI systematisch immer mehr IT-Probleme und deren Lösung erfasst, bauen wir einen umfassenden Knowledge Graph für autonomes IT-Management auf", sagt Mei Dent, Chief Product and Technology Officer bei TeamViewer. „Über eine Million abgeschlossene KI–Sessions unterstreichen die Kunden-Relevanz und den strukturellen Wettbewerbsvorteil unserer proprietären Datenbasis. TeamViewer verfügt über eine zwei Jahrzehnte gewachsene Integration in das IT-Ökosystem, mehr als 600.000 Kunden und einen der weltweit größten Endpoint-Footprints. Dieser Meilenstein etabliert unsere Führungsposition im AEM-Segment, was unseren adressierbaren Markt erheblich erweitert."

Effizienzgewinne durch autonomere IT–Abläufe gelten als ein zentraler Treiber von Produktivitätssteigerungen. Studien von TeamViewer zeigen, dass Reibungsverluste durch IT-Probleme die Leistungsfähigkeit von Unternehmen spürbar beeinträchtigen. In einer aktuellen Befragung gaben die befragten Beschäftigten an, jeden Monat im Durchschnitt 1,3 Arbeitstage durch IT–Probleme zu verlieren. 42 Prozent der Unternehmen berichten von direkten Umsatzeinbußen infolge solcher Störungen. TeamViewers AEM-Innovation versetzt Unternehmen in die Lage, diese Verluste zu reduzieren, die digitale Resilienz zu stärken und durch den Übergang zu autonomen IT-Abläufen verborgene Werte zu heben.

Über die Studie Der Digital Friction Report 2025 von TeamViewer wurde im Herbst 2025 von Sapio Research in den neun Märkten USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Indien und Australien durchgeführt. Der vollständige Bericht ist hier verfügbar.

Über TeamViewer TeamViewers Digital-Workplace-Plattform ermöglicht effizientes, digitales Arbeiten durch die Optimierung und Automatisierung von Prozessen.

Was 2005 als Software für den Fernzugriff auf Computer begann, um Dienstreisen zu vermeiden und Produktivität zu steigern, entwickelte sich schnell zum branchenweiten Inbegriff von Fernwartung und IT-Support; und wird von hunderten Millionen Menschen weltweit zur Unterstützung bei IT-Problemen genutzt. Heute vertrauen mehr als 635.000 Kunden weltweit auf TeamViewer – von kleinen und mittelständischen Betrieben bis hin zu großen Konzernen – um digitale Arbeitsplätze für Büroangestellte und Industriefachkräfte effizienter zu gestalten.

Unternehmen aus allen Branchen nutzen die KI-gestützten Lösungen von TeamViewer, um Störungen an digitalen Endgeräten jeder Art zu verhindern und zu beheben, IT-Netzwerke und Industrieanlagen effizient zu verwalten und Prozesse mit Augmented-Reality-Funktionen zu optimieren. Auch dank der Integrationen mit führenden Technologiepartnern hilft TeamViewer seinen Kunden dabei, Ausfallzeiten zu reduzieren, IT-Probleme schneller zu lösen und digitale Arbeitsabläufe zu verbessern. In einer Zeit des globalen Wandels – geprägt von hybriden Arbeitsmodellen, neuen Technologien und Fachkräftemangel – bietet TeamViewer einen klaren Mehrwert: höhere Produktivität, schnellere Einarbeitung neuer Talente und eine gesteigerte Zufriedenheit von Kunden und Mitarbeitenden.

TeamViewer hat seinen Hauptsitz in Göppingen, Deutschland, und beschäftigt weltweit rund 1.900 Mitarbeitende. Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 768 Millionen Euro. Die TeamViewer SE (TMV) ist an der Frankfurter Börse gelistet und gehört zum SDAX.

Mehr Informationen unter www.teamviewer.com.

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Cision

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