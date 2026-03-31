EQS-News: WeGrow setzt IR-Video-Call-Format aufgrund großer Nachfrage fort – zwei Termine am 20. und 23. April

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WeGrow setzt IR-Video-Call-Format aufgrund großer Nachfrage fort – zwei Termine am 20. und 23. April



31.03.2026 / 09:00 CET/CEST

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WeGrow setzt IR-Video-Call-Format aufgrund großer Nachfrage fort – zwei Termine am 20. und 23. April



Tönisvorst, 31. März 2026 – Nach der sehr positiven Resonanz auf den jüngsten IR-Video-Call setzt die WeGrow AG dieses Kommunikationsformat fort und bietet im April zwei weitere Termine an: einen deutschsprachigen Video-Call am Montag, 20. April 2026 um 17 Uhr sowie einen internationalen englischsprachigen Video-Call am Donnerstag, 23. April 2026 um 17 Uhr.

Mit den zusätzlichen Terminen reagiert die WeGrow AG auf das starke Interesse von Investoren, Analysten, Medienvertretern, Geschäftspartnern und weiteren Marktteilnehmern im In- und Ausland. Ziel ist es, die strategische und operative Entwicklung des Unternehmens einem noch breiteren Publikum zugänglich zu machen und den direkten Dialog weiter auszubauen.

In den IR-Video-Calls geben die Gründer und Vorstände Allin Gasparian und Peter Diessenbacher Einblicke in den internationalen Wachstumskurs der WeGrow-Gruppe. Im Mittelpunkt stehen die Entwicklung des skalierbaren Geschäftsmodells auf Basis von Genetik, industrieller Pflanzenvermehrung, Anbausystemen und holzbasierten Anwendungen sowie die internationale Expansion über Distributions-, Lizenz- und Royalty-Modelle. Auch die Weiterentwicklung von KiriBloX®, einem modularen, wiederverwendbaren Holzbausystem aus nur drei Jahre alten Kiribaum-Hybridsorten, als zusätzliche Wachstumssäule wird thematisiert.

Interessierte Teilnehmer werden gebeten, sich vorab über die untenstehenden Links zu registrieren. Im Anschluss an die Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen direkt an den Vorstand zu richten.

Termine und Anmeldung:

Deutschsprachiger IR-Video-Call

Montag, 20. April 2026, 17 Uhr

Link zur Anmeldung

Internationaler IR-Video-Call (Englisch)

Donnerstag, 23. April 2026, 17 Uhr

Link zur Anmeldung



Über die WeGrow AG

Die WeGrow AG wurde 2009 als Ausgründung der Universität Bonn gegründet und ist auf schnell wachsende Kiribaum-Hybride spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt integrierte Systemlösungen entlang der Wertschöpfungskette – von Züchtung und Genetik über industrielle Pflanzenvermehrung und Anbausysteme bis hin zu holzbasierten, kreislauffähigen Anwendungen. Auf Basis langjähriger operativer Validierung positioniert sich WeGrow als internationaler Systemanbieter mit skalierbarem Wachstumsmodell.



Kontakt

PRESSE

WeGrow AG

Allin Gasparian

Kehn 20, 47918 Tönisvorst

Tel.: +49 (0)2156 48498-10

E-Mail: presse@wegrow.de

FINANZPRESSE

IR4value GmbH

Frank Ostermair, Linh Chung

Karl-Hromadnik-Str. 14, 81241 München

Tel.: +49 (0)211 178047-20

E-Mail: linh.chung@ir4value.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: WeGrow AG Kehn 20 47918 Tönisvorst Deutschland Telefon: 02156/48498-10 E-Mail: info@wegrow-ag.de Internet: www.wegrow.de ISIN: DE000A2LQUV1, DE000A383RQ0, WKN: A2LQUV , A383RQ Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt) EQS News ID: 2300752

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