Dax-Chartbild wieder positiv, nächstes Ziel sind 23.000 Punkte

Dax-Widerstand 22.800 23.100 Dax-Unterstützung 22.000 21.850

Dax-Rückblick:

Der deutsche Leitindex Dax konnte sich gestern nach einer schwächeren Eröffnung bereits im Handelsverlauf stabilisieren. Er stieg zurück über die gestern angesprochene Widerstandszone um 22.400 Punkte. Diese Erholung setzte sich nach einem kurzen Rücksetzer unter 22.500 Punkte zum Handelsbeginn heute Vormittag weiter fort.

Dax-Ausblick:

Mit dem Überwinden der Abwärtstrendlinie im Stundenchart hat sich das kurzfristige Chartbild im deutschen Leitindex ins Positive gewendet. Oberhalb von 22.400 Punkten ist der Weg des geringsten Widerstands hier nun zunächst wieder aufwärts in den Bereich um 23.000 Punkte, potenziell sogar 23.300/400 Punkte.

Spätestens dort wäre dann zunächst wieder mit technisch bedingtem Verkaufsinteresse zu rechnen. Mittelfristige Kaufsignale würden erst oberhalb der rot im Chart markierten Widerstandszone entstehen.

Quelle: Tradingview

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