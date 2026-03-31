Dax Chartanalyse 31.03.2026

Dax-Chartbild wieder positiv, nächstes Ziel sind 23.000 Punkte

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand22.80023.100
Dax-Unterstützung22.00021.850

Dax-Rückblick:

Der deutsche Leitindex Dax konnte sich gestern nach einer schwächeren Eröffnung bereits im Handelsverlauf stabilisieren. Er stieg zurück über die gestern angesprochene Widerstandszone um 22.400 Punkte. Diese Erholung setzte sich nach einem kurzen Rücksetzer unter 22.500 Punkte zum Handelsbeginn heute Vormittag weiter fort.

Dax-Ausblick: 

Mit dem Überwinden der Abwärtstrendlinie im Stundenchart hat sich das kurzfristige Chartbild im deutschen Leitindex ins Positive gewendet. Oberhalb von 22.400 Punkten ist der Weg des geringsten Widerstands hier nun zunächst wieder aufwärts in den Bereich um 23.000 Punkte, potenziell sogar 23.300/400 Punkte.

Spätestens dort wäre dann zunächst wieder mit technisch bedingtem Verkaufsinteresse zu rechnen. Mittelfristige Kaufsignale würden erst oberhalb der rot im Chart markierten Widerstandszone entstehen.

Dax Chart
Quelle: Tradingview

Du suchst Inspiration für deine eigene Geldanlage? In den Experten-Musterdepots von onvista kannst du dir anschauen, wie erfahrene Anleger ETF-, Aktien- und Krypto-Depots zusammenstellen. Jetzt abonnieren!

Experten-Musterdepots entdecken
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY69B6) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 31.03.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 20.487,72 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU8X46) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 31.03.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 24.984,02 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Chartanalyse 30.03.2026
Stabiler Wochenstart im Dax, aber keine Entwarnunggestern, 09:37 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 27.03.2026
Dax rutscht vor dem Wochenende weiter ab27. März · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 26.03.2026
Die Euphorie im Dax ist verschwunden26. März · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 25.03.2026
Dax bringt die zweite Erholungswelle - geht da noch mehr?25. März · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 29.03.2026
Märkte im Rückwärtsgang: Der März 2026 wird zum Warnsignal29. März · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Kriegsende dürfte keine neuen Rekordkurse bringen29. März · onvista-Partners
Alle Premium-News