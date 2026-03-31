Feuer nach Angriff auf Supertanker vor Dubai gelöscht

31. Mrz (Reuters) - ⁠Nach einem Angriff auf einen voll beladenen Öltanker vor Dubai und einem anschließenden Feuer an Bord ist die Sorge vor einer verheerenden Ölpest in der Region offenbar vorerst gebannt. Die Behörden teilten am Dienstagmorgen mit, maritime Löschteams hätten den durch einen Drohnenangriff ‌ausgelösten Brand auf dem kuwaitischen Supertanker "Al Salmi" gelöscht. Der kuwaitische Ölkonzern KPC erklärte der Nachrichtenagentur Kuna zufolge, das Schiff sei vom Iran angegriffen worden, während es ⁠vor Dubai ⁠vor Anker gelegen habe. Der Beschuss habe zu Schäden am Rumpf und einem Brand an Bord geführt. KPC hatte zunächst vor einer möglichen Ölpest in den umliegenden Gewässern gewarnt. Der Iran äußerte sich nicht zu dem Beschuss.

Die "Al Salmi" hat Experten zufolge rund zwei Millionen Barrel Öl an Bord, das entspricht etwa 320 Millionen ‌Litern. Den Behörden zufolge gab es bei dem ‌Angriff keine Verletzten. Alle 24 Besatzungsmitglieder seien in Sicherheit.

Der Ölkonzern KPC erklärte, derzeit werde der Schaden am Tanker begutachtet. Dem Schiffsinformationsdienst Lloyd's List Intelligence zufolge war der Tanker mit ⁠Öl aus Kuwait und Saudi-Arabien beladen und sollte nach Qingdao in China fahren.

Der Ölpreis ‌legte nach Bekanntwerden des Beschusses zunächst weitere ⁠rund zwei Prozent auf rund 115,17 Dollar pro Fass (159 Liter) zu. Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar hat sich Öl damit inzwischen um knapp 60 Prozent verteuert. Einen solch starken monatlichen Anstieg gab es noch nie ‌seit Beginn der Aufzeichnungen.

Der Beschuss ist der ⁠jüngste in einer Reihe von Angriffen ⁠auf Handelsschiffe durch Raketen oder mit Sprengstoff bestückte Luft- und Seedrohnen im Persischen Golf und in der Straße von Hormus, seit die USA und Israel am 28. Februar den Iran angegriffen haben. Erst am Montag hatte das griechische Containerschiff "Express Rome" Sicherheitsexperten zufolge vor der Küste von Ras Tanura in Saudi-Arabien zwei separate Vorfälle gemeldet, bei denen Geschosse in der Nähe des Schiffes ins Wasser einschlugen.

(Bericht von Muhammad Al Gebaly, Menna Alaa El Din, Elwely Elwelly, Yomna Ehab, ⁠Enas Alashray, Ankur Banerjee, Firouz Sedarat, Jonathan Saul und Lisa Baertlein. Geschrieben von Ralf Bode, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)