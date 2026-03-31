Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 31.03.2026

onvista · Uhr
Dividenden-AristokratenBatterien

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 31. März 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
ADESSOBericht Geschäftsjahr 2025
Aya Gold & SilverBericht Geschäftsjahr 2025
Beyond Meat Inc.Bericht Geschäftsjahr 2025
Deutsche EuroshopBericht Geschäftsjahr 2025
EnergiekontorBericht Geschäftsjahr 2025
EXAIL TECHNOLOGIESBericht Geschäftsjahr 2025
GREEN BRIDGE METALSBericht Geschäftsjahr 2025
Knaus TabbertBericht Geschäftsjahr 2025
LeifheitBericht Geschäftsjahr 2025
MBBBericht Geschäftsjahr 2025
McCormick & CoBericht 1. Quartal 2026
NikeBericht 3. Quartal 2026
NORMA GroupBericht Geschäftsjahr 2025
T1 EnergyBericht Geschäftsjahr 2025
Ubtech RoboticsBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nike
T1 Energy
Energiekontor
Ubtech Robotics
Beyond Meat Inc.
EXAIL TECHNOLOGIES
GREEN BRIDGE METALS
McCormick & Co
Aya Gold & Silver
NORMA Group
ADESSO
Deutsche Euroshop
Leifheit
MBB
Knaus Tabbert

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