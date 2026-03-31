Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 31.03.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 31. März 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|ADESSO
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Aya Gold & Silver
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Beyond Meat Inc.
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Deutsche Euroshop
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Energiekontor
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|EXAIL TECHNOLOGIES
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|GREEN BRIDGE METALS
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Knaus Tabbert
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Leifheit
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|MBB
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|McCormick & Co
|Bericht 1. Quartal 2026
|Nike
|Bericht 3. Quartal 2026
|NORMA Group
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|T1 Energy
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Ubtech Robotics
|Bericht Geschäftsjahr 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 30.03.2026gestern, 04:10 Uhr · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 27.03.202627. März · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 25.03.202625. März · onvista
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 29.03.2026Märkte im Rückwärtsgang: Der März 2026 wird zum Warnsignal29. März · onvista
Kolumne von Stefan RißeKriegsende dürfte keine neuen Rekordkurse bringen29. März · onvista-Partners