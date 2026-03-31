Frankreich: Inflation legt weiter deutlich zu - Jahresrate von 1,9 Prozent

dpa-AFX · Uhr
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PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich hat sich die zuletzt vergleichsweise schwache Inflation durch die Folgen des Ölpreisschocks im Zuge des Iran-Kriegs weiter spürbar verstärkt. Im März legten die für europäische Vergleichszwecke berechneten Verbraucherpreise (HVPI) im Jahresvergleich um 1,9 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Februar hatte die französische Inflation bei 1,1 Prozent gelegen und im Januar nur bei 0,4 Prozent.

Analysten hatten den Anstieg der Jahresrate im März in diesem Umfang erwartet. Im Vergleich zu anderen Ländern der Eurozone ist die Teuerung in Frankreich weiter eher moderat. In Deutschland liegt die Inflationsrate deutlich höher und erreichte im März bei 2,7 Prozent den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren.

Wie das Statistikamt weiter mitteilte, stiegen die französischen Verbraucherpreise im März um 1,1 Prozent im Monatsvergleich und damit etwas stärker als erwartet. Trotz der stärkeren Teuerung liegt die Inflation in der zweitgrößten Eurozonen-Volkswirtschaft nach wie vor deutlich unter der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB), die für den gesamten Euroraum eine Inflation von mittelfristig zwei Prozent anstrebt.

Angetrieben wurde die Teuerung durch einen kräftigen Anstieg der Preise für Energie. Diese hatte sich in den Monaten zuvor noch verbilligt. Der Anstieg der Preise für frische Lebensmittel fiel im März schwächer aus als die allgemeine Teuerung./jkr/nas

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