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Generalversammlung 2026: Aktionäre genehmigen sämtliche Anträge



31.03.2026 / 18:00 CET/CEST





Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von CHF 1.40 pro Aktie beschlossen | Genehmigung Jahresrechnung 2025 | Bestätigung aller Mitglieder des Verwaltungsrats

Glattpark (Opfikon), 31. März 2026 – Die ordentliche Generalversammlung der Implenia AG hat am Dienstag alle Anträge des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit gutgeheissen. Die Aktionäre genehmigten mit einer Zustimmung von 99,81% die Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von CHF 1.40 je Aktie. Zudem entlasteten sie die Mitglieder des Verwaltungsrats sowie der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025 und genehmigten den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2025; den Vergütungsbericht 2025 sowie den Bericht über nichtfinanzielle Belange je in einer Konsultativabstimmung. Ebenfalls zugestimmt haben sie der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2026 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2027 sowie der maximalen Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2027.



Die Aktionäre bestätigten die Mitglieder des Verwaltungsrats Hans Ulrich Meister (Präsident), Judith Bischoff, Raymond Cron, Kyrre Olaf Johansen, Barbara Lambert, Henner Mahlstedt und Marie-Noëlle Zen-Ruffinen alle mit einer Zustimmungsquote von über 93% für eine weitere Amtszeit – diese hohe Zustimmungsquote unterstreicht das grosse Vertrauen der Aktionäre in den Verwaltungsrat und die Strategie von Implenia.

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Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt, realisiert und bewirtschaftet Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem bietet Implenia in weiteren Märkten Tunnelbau und damit verbundene Infrastrukturleistungen an. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 160-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Entwicklungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem integrierten, multinationalen Bau- und Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie der Expertise ihrer Spezialisten realisiert die Gruppe grosse, anspruchsvolle Projekte und begleitet Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Bauwerke. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon bei Zürich beschäftigt europaweit über 8 000 Mitarbeitende (FTE) und erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von CHF 3,5 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter implenia.com.

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