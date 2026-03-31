Gleichermaßen kritische wie massive Unterstützung
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Gleichermaßen kritische wie massive Unterstützung
Mitte Februar notierte der Dow Jones® noch über der Marke von 50.000 Punkten – und damit auf einem Allzeithoch. Seither erleben die amerikanischen Standardwerte einen deutlichen Korrekturimpuls. Der aktuelle „drawdown“ bewegt sich nach fünf Verlustwochen in Folge in einer Größenordnung von 5.000 Punkten und geht mit einem Rücksetzer an die 50-Wochen-Linie (akt. bei 45.887 Punkten) einher. Zusammen mit den Hochpunkten von 2024 und 2025 bei gut 45.000 Punkten entsteht auf diesem Niveau eine wichtige Kreuzunterstützung. Abgerundet wird die Bedeutung dieser Bastion durch die obere Begrenzung der ehemaligen Schiebezone der letzten Jahre zwischen besagten 45.000 Punkten und 37.000 Punkten sowie durch die 200-Tage-Linie (akt. bei 45.241 Punkten). Um ernsthaften charttechnischen Schaden zu verhindern, sollte das Aktienbarometer den Rückzugsbereich bei 45.000 Punkten nicht nachhaltig unterschreiten. Oberhalb der jüngsten beiden Erholungshochs bei 46.712/46.718 Punkten würden indes die Chancen auf ein Halten der beschriebenen Unterstützungszone deutlich steigen.
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Mitte Februar notierte der Dow Jones® noch über der Marke von 50.000 Punkten – und damit auf einem Allzeithoch. Seither erleben die amerikanischen Standardwerte einen deutlichen Korrekturimpuls. Der aktuelle „drawdown“ bewegt sich nach fünf Verlustwochen in Folge in einer Größenordnung von 5.000 Punkten und geht mit einem Rücksetzer an die 50-Wochen-Linie (akt. bei 45.887 Punkten) einher. Zusammen mit den Hochpunkten von 2024 und 2025 bei gut 45.000 Punkten entsteht auf diesem Niveau eine wichtige Kreuzunterstützung. Abgerundet wird die Bedeutung dieser Bastion durch die obere Begrenzung der ehemaligen Schiebezone der letzten Jahre zwischen besagten 45.000 Punkten und 37.000 Punkten sowie durch die 200-Tage-Linie (akt. bei 45.241 Punkten). Um ernsthaften charttechnischen Schaden zu verhindern, sollte das Aktienbarometer den Rückzugsbereich bei 45.000 Punkten nicht nachhaltig unterschreiten. Oberhalb der jüngsten beiden Erholungshochs bei 46.712/46.718 Punkten würden indes die Chancen auf ein Halten der beschriebenen Unterstützungszone deutlich steigen.
Dow Jones Industrial Average® (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®
Quelle: LSEG, tradesignal²
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