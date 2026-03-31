Ifo-Institut: Geschäftsklima im Osten kühlt sich weiter ab

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

DRESDEN (dpa-AFX) - Die Stimmung in der ostdeutschen Wirtschaft hat sich im März erneut geringfügig verschlechtert. Wie das Ifo-Institut in Dresden mitteilte, sank der Geschäftsklimaindex von 89,3 Punkten im Februar auf 88,9 Punkte. Die Unternehmen beurteilten ihre aktuelle Lage demnach deutlich besser als im Vormonat, senkten zugleich jedoch ihre Erwartungen für die kommenden Monate merklich ab.

Industrie und Dienstleister mit gedämpften Erwartungen

Dieser Trend gilt auch für Industrie und Dienstleister. In beiden Bereichen kühlte sich das Geschäftsklima im März etwas ab. Das verarbeitende Gewerbe und der Dienstleitungssektor schätzten ihre laufenden Geschäfte zwar etwas besser ein als ein Monat zuvor, blickten jedoch pessimistischer auf die nächsten drei Monate.

Handel und Bau mit leicht besserem Klima

Leichtere Verbesserungen beim Geschäftsklima ergaben sich im März im Handel und im Baugewerbe. Sowohl der Großhandel als auch der Einzelhandel beurteilten ihre aktuelle Geschäftslage deutlich besser als im Februar. Zugleich senkten die Unternehmen ihre Erwartungen etwas ab.

Die Bauunternehmen meldeten eine kräftige Verbesserung ihrer laufenden Geschäfte. Zugleich nahm der Pessimismus für die kommenden Monate erheblich zu.

Indikator für die Konjunktur

Der Ifo-Geschäftsklimaindex für Ostdeutschland basiert auf rund 1.700 monatlichen Meldungen von Unternehmen aus Industrie, Dienstleistungssektor, Handel und Bauhauptgewerbe und gilt als wichtiger Frühindikator für die konjunkturelle Entwicklung./jbl/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Bericht des "Wall Street Journal"
Donald Trump prüft Militäreinsatz zur Uran-Bergung im Irangestern, 07:05 Uhr · dpa-AFX
Donald Trump prüft Militäreinsatz zur Uran-Bergung im Iran
Konflikt in der fünften Woche
Iran-Krieg geht mit voller Wucht weitergestern, 04:35 Uhr · dpa-AFX
Iran-Krieg geht mit voller Wucht weiter
Iran-Krieg belastet
USA: Michigan-Konsumklima sinkt stärker als erwartet27. März · dpa-AFX
Das Kapitol in Washington.
Teuerungsrate
Neue Inflationsdaten erwartet: Preiswelle mit Iran-Krieg?gestern, 03:50 Uhr · dpa-AFX
Neue Inflationsdaten erwartet: Preiswelle mit Iran-Krieg?
Zollstreit
China kontert USA im Handelsstreit27. März · dpa-AFX
China kontert USA im Handelsstreit
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 29.03.2026
Märkte im Rückwärtsgang: Der März 2026 wird zum Warnsignal29. März · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Kriegsende dürfte keine neuen Rekordkurse bringen29. März · onvista-Partners
Alle Premium-News