Ifo-Umfrage: Iran-Krieg belastet 90 Prozent der Industrieunternehmen

Berlin, 31. ⁠Mrz (Reuters) - Neun von zehn Industrieunternehmen in Deutschland sehen ihre Geschäfte durch den Iran-Krieg beeinträchtigt. Nur neun Prozent fühlen sich derzeit nicht betroffen, wie eine am Dienstag veröffentlichte Umfrage des Münchner ‌Ifo-Instituts ergab. "Der Konflikt trifft die Industrie unmittelbar, sorgt aber vor allem für große Unsicherheit", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus ⁠Wohlrabe. "Viele Firmen ⁠stellen sich auf zusätzliche Belastungen in den kommenden Monaten ein."

Zur Begründung nennen mit 78 Prozent die meisten Industrieunternehmen gestiegene Energiepreise. 36 Prozent betonen jeweils Einschränkungen bei Schifffahrtswegen und Lieferschwierigkeiten bei Vorprodukten und Rohstoffen. Eine Beeinträchtigung des Luftfrachtverkehrs befürchten ‌16 Prozent der Betriebe. Rund ein ‌Viertel geht von einer abnehmenden Nachfrage auf wichtigen Exportmärkten aus.

Darüber hinaus weisen viele Unternehmen auf finanzielle Risiken hin, etwa durch unsichere Fracht- ⁠und Logistikkosten, steigende Versicherungsprämien oder erhöhte Zahlungsrisiken. "Die Ergebnisse verdeutlichen, dass ‌sich die wirtschaftlichen Folgen des ⁠Iran-Kriegs bereits jetzt abzeichnen und sich über verschiedene Kanäle noch verstärken könnten", sagte Wohlrabe. "Je länger die Unsicherheit anhält, desto größer werden die wirtschaftlichen Probleme für die Unternehmen."

Der ‌seit mehr als vier ⁠Wochen anhaltende Iran-Krieg hat bereits auf ⁠die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft durchgeschlagen. Der Ifo-Geschäftsklimaindex sank im März zum Vormonat um 2,0 auf 86,4 Punkte. Dies ist der tiefste Stand seit Februar 2025. Die Firmen blickten ähnlich skeptisch wie zuletzt auf ihre aktuelle Lage, bewerteten ihre Aussichten aber spürbar schlechter. "Der Krieg im Iran beendet vorerst die Hoffnung auf einen Aufschwung", ⁠sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)