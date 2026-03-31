Iran bestätigt Angriffe auf Militäreinrichtungen in Isfahan

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat nächtliche Bombardierungen auf Militäreinrichtungen in der Provinz Isfahan bestätigt. "Derzeit liegen noch keine Informationen über das Ausmaß der Schäden oder die Zahl der Toten und Verletzten dieser Angriffe vor", zitierte die iranische Nachrichtenagentur Isna den Vizegouverneur der Provinz, Akbar Salehi.

Die USA hatten einem Medienbericht zufolge einen massiven Angriff auf ein großes Munitionsdepot in Isfahan ausgeführt. Dafür hätten sie in der Nacht eine große Menge bunkerbrechende Bomben mit einem Gewicht von jeweils rund 2.000 Pfund (etwa 900 Kilogramm) eingesetzt, berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf einen US-Beamten.

US-Präsident Donald Trump postete am Montagabend (Ortszeit) auf seiner Plattform Truth Social einen Videoclip, der Explosionen zeigte. Er nannte dazu allerdings keinerlei Kontext. Der Zeitung zufolge handelte es sich dabei um ein Video des Angriffs in Isfahan.

Aufnahmen in den sozialen Medien zeigten schwere Explosionen in der Nacht. Auf Bildern war nach den Bombardierungen unter anderem einen glühend orangefarbenen Nachthimmel zu sehen. "Sechs bunkerbrechende Bomben trafen den Berg Sofeh, sehr viele Folgeexplosionen, mehrere pro Sekunde, der Himmel ist hell erleuchtet", zitierte der Netzaktivist Vahid eine Nachricht./arb/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Bericht des "Wall Street Journal"
Donald Trump prüft Militäreinsatz zur Uran-Bergung im Irangestern, 07:05 Uhr · dpa-AFX
Donald Trump prüft Militäreinsatz zur Uran-Bergung im Iran
Zollstreit
China kontert USA im Handelsstreit27. März · dpa-AFX
China kontert USA im Handelsstreit
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 29.03.2026
Märkte im Rückwärtsgang: Der März 2026 wird zum Warnsignal29. März · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Kriegsende dürfte keine neuen Rekordkurse bringen29. März · onvista-Partners
Alle Premium-News