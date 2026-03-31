IRW-News: First Phosphate Corp.: First Phosphate schließt Infill-Bohrprogramm ab

IRW-PRESS: First Phosphate Corp.: First Phosphate schließt Infill-Bohrprogramm ab

Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec - 31. März 2026 / IRW-Press / First Phosphate Corp. (First Phosphate oder das Unternehmen) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (OTCQX ADR: FPHOY) (FWB: KD0) freut sich, den Abschluss seines Infill-Bohrprogramms bekannt zu geben, das am 21. Oktober 2025 auf dem unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in der Region Saguenay-Lac-Saint-Jean (Québec) eingeleitet wurde.

Im Zuge der Bohrkampagne wurde eine ausgedehnte und durchgehende Mineralisierung bestätigt, die sich über den bestehenden Horizont der ersten Ressourcenschätzung erstreckt. Im Rahmen des Bohrprogramms wurden außerdem zwei neue Phosphatabschnitte jeweils in der Northern Zone und der Southern Zone, östlich der bestehenden Mineralisierungszone, durchteuft. Das erste Bohrprogramm über 30.000 Meter wurde um Detailbohrungen über zusätzlich 10.000 Meter ergänzt, um ein besseres Verständnis für diese neuen Durchschneidungen zu gewinnen und zusätzliche Mineralisierungsbereiche in der Tiefe verschiedener Bereiche der Northern Zone und der Southern Zone zu erkunden.

Das Unternehmen ist derzeit mit der Aufarbeitung der gesamten Bohrergebnisse aus seiner ersten und auch seiner erweiterten Bohrkampagne über insgesamt rund 40.000 Bohrmeter beschäftigt. Das geologische Modell für das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche soll damit in den kommenden Wochen entsprechend aktualisiert werden.

Wir haben es geschafft, in nicht einmal 3,5 Jahren im Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche eine Mineralisierung zu lokalisieren, Bohrungen durchzuführen und ein bedeutendes geologisches Modell zu erstellen, freut sich Gilles Laverdière, Chief Geologist von First Phosphate. Dass wir nach der Erstentdeckung so rasche Fortschritte erzielen konnten, ist der außergewöhnlichen Kontinuität der Phosphatmineralisierung und unserem effizienten Explorationsansatz geschuldet.

Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass Herr Gilles Laverdière nach 48 Jahren Tätigkeit im Dienste der Bergbaubranche als Chief Geologist aus dem Unternehmen ausscheiden wird. Sein Teamkollege Steeve Lavoie, PGeo., wird die Funktion des Chief Geologist übernehmen. Steeve kann auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Mineralexploration verweisen und war vor seinem Einstieg bei First Phosphate im November 2025 zuletzt bei Agnico Eagle Mines tätig.

Ich möchte Gilles Laverdière für seine Verdienste um First Phosphate und das Projekt Bégin-Lamarche seit dessen frühzeitiger Entdeckung danken und auch dafür, dass er eine solide Grundlage für unsere Explorationsaktivitäten geschaffen hat, meint John Passalacqua, CEO von First Phosphate. Der meiste Dank gebührt Gilles jedoch dafür, dass er seinen Ruhestand hinausgezögert hat, um das Projekt Bégin-Lamarche noch bis zur Ressourcendefinition und geologischen Modellierung zu begleiten. Gilles ist ein Mann mit bemerkenswertem Engagement und ein echtes Vorbild für die gesamte Branche.

Das Unternehmen gibt heute außerdem bekannt, dass es Herrn Steeve Lavoie gemäß den Bedingungen des Omnibus Equity Incentive Plans 300.000 Incentive-Aktienoptionen (die Optionen) zugeteilt hat. Jede Option wurde zu einem Ausübungspreis von 0,98 $ gewährt, das Optionsrecht läuft am 29. Dezember 2028 aus. Die Optionen werden über einen Zeitraum von zwei Jahren nach dem Zuteilungsdatum alle sechs Monate zu jeweils 25 % unverfallbar. Sämtliche gemäß der Optionszuteilung ausgegebenen Wertpapiere sind an eine Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden.

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Qualifizierte Personen

Die wissenschaftlichen und technischen Angaben von First Phosphate in dieser Pressemitteilung wurden von Gilles Laverdière, P.Geo., Chief Geologist von First Phosphate, und Steeve Lavoie, P.Geo., Geology Manager von First Phosphate, geprüft und genehmigt. Beide gelten als qualifizierte Personen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101).

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (OTCQX ADR: FPHOY) (FWB: KD0) ist ein Mineralexplorations-, Entwicklungs- und Cleantech-Unternehmen, das sich dem Aufbau und der Rückverlagerung einer vertikal integrierten Lieferkette für die Produktion von LFP-Batterien für Nordamerika widmet, die alle Bereiche von Mine-to-Market umfasst. Zu den Zielmärkten zählen Energiespeicher, Datenzentren, Robotik, Mobilität sowie nationale Sicherheit.

Das Vorzeigeprojekt von First Phosphate, das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-Saint-Jean in Québec (Kanada), bietet eine seltene magmatische Phosphatlagerstätte in Nordamerika, die hochreines Phosphat liefert, das sich durch einen sehr geringen Gehalt an Verunreinigungen auszeichnet.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Bennett Kurtz

CFO, CAO

bennett@firstphosphate.com

Tel: +1 (416) 200-0657

Investor Relations: investor@firstphosphate.com

Media Relations: media@firstphosphate.com

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Zukunftsgerichtete Informationen und Warnhinweis

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