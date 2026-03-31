IRW-News: Global Power Solutions Corp.: Global Power Solutions startet Initiative zur Entwicklung dezentraler Energieversorgung in ganz Nordamerika

IRW-PRESS: Global Power Solutions Corp.: Global Power Solutions startet Initiative zur Entwicklung dezentraler Energieversorgung in ganz Nordamerika

Vancouver, British Columbia - 31. März 2026 / IRW-Press / Global Power Solutions Corp. (TSXV: PWER) (FWB: NJA) (Global oder das Unternehmen) freut sich, den Start seiner Initiative zur Entwicklung dezentraler Energieversorgung (die Initiative) bekannt zu geben. Der Schwerpunkt dieser Initiative liegt auf der Identifizierung und Bewertung potenzieller Einsatzmöglichkeiten für modulare, wasserstoffbetriebene Energieinfrastruktur in ganz Nordamerika.

Bei erfolgreicher Umsetzung könnten diese Möglichkeiten nach Ansicht des Unternehmens im Laufe der Zeit insgesamt eine potenzielle dezentrale Stromerzeugungskapazität von bis zu etwa 1.000 Megawatt (MW) bedeuten.

Diese Initiative markiert einen strategischen Schritt im Anschluss an die zuvor vom Unternehmen angekündigte endgültige Vereinbarung über gemeinsame Entwicklung und Lizenzierung (die endgültige Vereinbarung). Mit dieser Vereinbarung hat Global den Rahmen für die gemeinsame Entwicklung und Vermarktung modularer wasserstoffbasierter Energiesysteme geschaffen, bei denen lizenzierte Technologien in Kombination mit handelsüblichen, serienfertigen Komponenten zum Einsatz kommen.

Peter Medved, Chief Executive Officer von Global Power Solutions Corp., kommentierte:

Nach der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung konzentriert sich Global nun darauf, potenzielle Projektmöglichkeiten zu identifizieren und zu bewerten, bei denen dezentrale wasserstoffbasierte Energiesysteme eine zuverlässige und skalierbare Energielösung bieten können.

Im Rahmen dieser Initiative beabsichtigt das Unternehmen, mit potenziellen Partnern, Standortbetreibern und Akteuren aus dem Energiesektor zusammenzuarbeiten, um Standorte zu bewerten, an denen modulare Energiesysteme eingesetzt werden könnten, um den wachsenden Bedarf an zuverlässiger Energieinfrastruktur zu decken.

Global begrüßt die Zusammenarbeit mit Organisationen, die einen steigenden Strombedarf oder eingeschränkten Zugang zu einer zuverlässigen Stromversorgung haben.

Interessierte Parteien können dem Unternehmen Standort- und Projektinformationen zur Bewertung im Rahmen seines strukturierten Projektprüfungsprozesses vorlegen.

Strategischer Überblick

Die dezentrale Versorgungsinitiative von Global soll den potenziellen Einsatz zuverlässiger, skalierbarer und regelbarer Energieversorgungslösungen in wachstumsstarken Sektoren und Sektoren mit eingeschränkter Energieversorgung unterstützen, darunter:

- Rechenzentren und KI-Infrastruktur;

- abgelegene und netzferne Gemeinden;

- Industrie- und Rohstoffbetriebe; sowie

- missionskritische und auf Verteidigung ausgerichtete Anwendungen.

Die Initiative baut auf modularen wasserstoffbasierten Systemen auf, die die Wasserstoffproduktion vor Ort mit der Stromerzeugung integrieren und dabei eine lizenzierte Systemarchitektur in Verbindung mit bewährten, handelsüblichen Technologien nutzen.

Diese Systeme sind darauf ausgelegt, je nach Projektanforderungen eine Bandbreite an Einsatzgrößen zu unterstützen, von kleineren Pilotanlagen bis hin zu größeren Anwendungen im Multi-Megawatt-Bereich.

Die zuvor angekündigte endgültige Vereinbarung bildet die Grundlage für diese Initiative und legt einen strukturierten Rahmen fest für:

- Systementwicklung und Engineering;

- Pilotbetrieb und Validierung;

- Leistungsoptimierung unter realen Bedingungen; sowie

- schrittweise Kommerzialisierung und skalierte Einführung.

Durch die Kombination von lizenziertem geistigem Eigentum mit handelsüblichen Komponenten beabsichtigt Global, Möglichkeiten zur Bereitstellung modularer Systeme für verschiedene potenzielle Anwendungsfälle und Jurisdiktionen zu evaluieren.

Wichtige Highlights der Initiative für dezentrale Energieversorgung

- Potenzielle langfristige Entwicklungspipeline, die bei erfolgreicher Umsetzung eine dezentrale Leistungskapazität von bis zu ca. 1.000 MW darstellen könnte;

- Aufbau auf einer lizenzierten Systemarchitektur in Kombination mit handelsüblichen, serienreifen Technologien;

- Konzipiert für modulare Bereitstellung und Skalierbarkeit;

- Strukturiert in Form von projektbezogenen Zweckgesellschaften (Special Purpose Entities - SPEs) für potenzielle Finanzierung und Betrieb;

- Langfristige Stromabnahmeverträge (Power Purchase Agreements - PPAs) zur Sicherung stabiler, wiederkehrender Einnahmen können gegebenenfalls angestrebt werden, um die Wirtschaftlichkeit der Projekte zu unterstützen; und

- Schrittweiser Entwicklungsansatz von Pilotsystemen bis hin zu größeren kommerziellen Anlagen.

Strategie zur Umsetzung

Global beabsichtigt, die Initiative durch ein strukturiertes Entwicklungsmodell voranzutreiben, das Folgendes umfasst:

- Projektprüfung auf Standortebene und Einbindung von Partnern;

- Gründung von Zweckgesellschaften auf Projektebene;

- Abschluss endgültiger Vereinbarungen und langfristiger Stromabnahmeverträge, sofern zutreffend; und

- Schrittweiser Bau, Inbetriebnahme und Betrieb.

Das Unternehmen steht in aktivem Austausch mit potenziellen Partnern und wird über wesentliche Entwicklungen berichten.

Über Global Power Solutions Corp.

Global Power Solutions Corp. ist ein Unternehmen, das für seine Vorreiterrolle in der Herstellung von Leichtbauteilen aus Stahl für die Baubranche und für modulare Metallgebäude bekannt ist. Die Geschäftsstrategie des Unternehmens wird derzeit auf andere Geschäftschancen im industriellen Bereich ausgeweitet, wie etwa die Entwicklung und Umsetzung von Projekten auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien sowie anderen Infrastruktursystemen zur Erzeugung sauberer Energie.

Im Namen des Boards:

Global Power Solutions Corp.

Peter Medved

President & CEO

Tel: 604.684.2181 | E-Mail: info@globalpowercorp.com

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