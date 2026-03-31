IRW-News: Prospect Prediction Markets Inc.: Prospect Markets tritt dem Google for Startups Cloud Program zur Unterstützung der Entwicklung seiner Plattform für den Sportprognosemarkt bei

IRW-PRESS: Prospect Prediction Markets Inc.: Prospect Markets tritt dem Google for Startups Cloud Program zur Unterstützung der Entwicklung seiner Plattform für den Sportprognosemarkt bei

Calgary, Kanada - 31. März 2026 / IRW-Press / Prospect Prediction Markets Inc. (TSXV: MKT | OTCID: MKTSF | FWB: DEP) (Prospect Markets oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in das Google for Startups Cloud Program aufgenommen wurde, welches Unternehmen, die sich im Frühstadium befinden, Google Cloud-Gutschriften, technische Ressourcen und Entwicklersupport bietet.

Johnny Chen, Gründer und Chief Executive Officer von Prospect Markets, sagt dazu: Prospect Markets freut sich sehr, verkünden zu können, dass wir nun Teil des Google for Startups Cloud Program sind und damit Zugriff auf Google Cloud-Gutschriften und eine Vielzahl weiterer Vorteile und Ressourcen haben. Im Zuge des Aufbaus einer Technologie für die Echtzeit-Sportprognosemärkte spielt eine skalierbare Infrastruktur eine wichtige Rolle bei der Förderung der Markterschließung, der Datenverarbeitung und der Nutzerbeteiligung.

Zugang zu skalierbarer Cloud-Infrastruktur ist ein wichtiger Baustein für die Entwicklung einer Technologie für die Echtzeit-Prognosemärkte. Prospect Markets geht davon aus, durch das Programm die Google Cloud-Infrastruktur nutzen zu können, um die weitere Entwicklung und Skalierung seiner auf Sport ausgelegten Prognosemarktplattform zu unterstützen.

Prospect Markets entwickelt eine Plattform, die es Sportfans ermöglichen wird, an transparenten Echtzeit-Prognosemärkten für eine Vielzahl von Sportveranstaltungen teilzunehmen, und verwandelt dadurch das traditionelle Sporterlebnis in ein interaktiveres, datengesteuertes Erlebnis.

Im Rahmen des Google for Startups Cloud Program erhält das Unternehmen Google Cloud-Gutschriften sowie Zugriff auf technische Schulungsmöglichkeiten und Ressourcen für Entwickler, die Startups beim Aufbau und der Skalierung von Anwendungen unter Verwendung der Google Cloud-Technologien helfen sollen.

Die Teilnahme am Google for Startups Cloud Program bedeutet keine Billigung von Prospect Markets durch Google. Das Programm bietet qualifizierten Startups Cloud-Gutschriften und technische Ressourcen, die die Produktentwicklung und das Produktwachstum unterstützen sollen.

Über Prospect Markets:

Prospect Markets ist eine auf Sport spezialisierte Prognosemarkt- und Fan-Engagement-Plattform. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht es Fans, an transparenten Echtzeit-Prognosemärkten für alle Sportarten teilzunehmen und bietet ihnen reichhaltige, datengestützte Erlebnisse, die ihr Engagement vor, während und nach den Spielen vertiefen. Durch die Erfassung von Marktstimmungen durch Crowdsourcing über die Marktteilnahme generiert Prospect Markets umsetzbare Erkenntnisse über die Erwartungen der Fans und verwandelt passives Zuschauen beim Sport in aktive Teilnahme.

Im Namen des Unternehmens:

Johnny Chen

Chief Executive Officer

E-Mail: johnny.chen@prospectmarkets.com

Web: www.prospectmarkets.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zu den erwarteten Vorteilen der Teilnahme des Unternehmens am Google for Startups Cloud Program, der Entwicklung und dem Ausbau der Plattform des Unternehmens sowie zu den strategischen Plänen und Initiativen des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem: die Fähigkeit des Unternehmens, seine Plattform erfolgreich zu entwickeln und einzusetzen; Entwicklungen in Bezug auf Prognosemärkte, Glücksspiel und digitale Vermögenswerte; Wettbewerb durch bestehende und aufstrebende Plattformen; Marktakzeptanz und Nutzerakzeptanz; technologische Risiken einschließlich Cybersicherheit; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln; sowie weitere Risikofaktoren, die in den fortlaufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

Alle zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und basieren auf den Einschätzungen, Schätzungen und Meinungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen.

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