IRW-News: Sibanye Stillwater: Wertpapiergeschäft einer Führungskraft
IRW-PRESS: Sibanye Stillwater: Wertpapiergeschäft einer Führungskraft
Johannesburg, 31. März 2026: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) gibt gemäß den Absätzen 6.77 bis 6.90 der JSE Limited Listings Requirements Folgendes bekannt:
Name Charles Carter
Position Vorgeschriebene Führungskraft (COO: International & Recycling Operations)
Unternehmen Sibanye Stillwater Limited
Art der Beteiligung Direkt und wirtschaftlich
Art der Transaktion Kauf von ADRs am Markt
Transaktionsdatum 30. März 2026
Anzahl der Aktien 10.000
Wertpapierklasse ADRs
Marktpreis 11,40 US-Dollar
Gesamtwert 114.000 US-Dollar
Gemäß Absatz 6.83 der Börsenvorschriften wurde die erforderliche Genehmigung für den Handel mit den oben genannten Wertpapieren eingeholt.
Ende.
Über Sibanye-Stillwater
Sibanye-Stillwater ist ein weltweit tätiger Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem breit gefächerten Portfolio an Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist zudem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und hält Beteiligungen an führenden Sekundärbergbaubetrieben.
Sibanye-Stillwater ist einer der größten Produzenten und Veredler von Platinmetallen (PGMs: Platin, Palladium, Rhodium, Iridium und Ruthenium) und ein führender Goldproduzent. Das Unternehmen fördert zudem Nickel, Chrom, Kupfer, Silber, Kobalt und Zink. Der Konzern hat sein Geschäft auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen ausgeweitet und seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau seiner Aktivitäten im Recycling und im Sekundärbergbau weltweit verstärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.
Ansprechpartner für Investor Relations:
E-Mail: ir@sibanyestillwater.com
James Wellsted
Executive Vice President: Investor Relations und Corporate Affairs
Tel.: +27 (0) 83 453 4014
Website: www.sibanyestillwater.com
In Europa
Swiss Resource Capital AG
Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sibanye-stillwater
Facebook: https://www.facebook.com/SibanyeStillwater
YouTube: https://www.youtube.com/@sibanyestillwater/videos
X: https://twitter.com/SIBSTILL
Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited
Sibanye Stillwater Limited
Incorporated in the Republic of South Africa
Registration number 2014/243852/06
Share codes: SSW (JSE) and SBSW (NYSE)
ISIN - ZAE000259701
Issuer code: SSW
(Sibanye-Stillwater, the Company and/or the Group)
Eingetragene Anschrift:
Constantia Office Park
Bridgeview House Building 11 Ground Floor
Cnr 14th Avenue & Hendrik Potgieter Road
Weltevreden Park 1709
Postanschrift:
Private Bag X5 Westonaria 1780
Tel. +27 11 278 9600 Fax +27 11 278 9863
Website: www.sibanyestillwater.com
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Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
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