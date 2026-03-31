IRW-News: Star Copper Corp. : Star Copper treibt integrierte geologische 3D-Modellierung voran, um die Bohrsaison 2026 so transformativ wie möglich zu gestalten

IRW-PRESS: Star Copper Corp. : Star Copper treibt integrierte geologische 3D-Modellierung voran, um die Bohrsaison 2026 so transformativ wie möglich zu gestalten

- Ziel des Unternehmens ist es, von der schrittweisen Exploration zur systematischen Erprobung eines potenziell großflächigen Kupfersystems überzugehen

Vancouver, British Columbia / 31. März 2026 / IRW-Press / Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP) (Star Copper oder das Unternehmen), ein Explorations- und Erschließungsunternehmen für kritische Mineralien, freut sich, ein Update zur Weiterentwicklung seines integrierten dreidimensionalen (3D) geologischen Modells für das Vorzeigeprojekt Star des Unternehmens im Nordwesten von British Columbia bereitzustellen.

Das sich weiter entwickelnde 3D-Modell wird voraussichtlich zusammen mit dem für 2026 geplanten tiefreichenden geophysikalischen 3D-Programm eine erhebliche Verbesserung der Bohrzieldefinition ermöglichen und die bevorstehende Bohrsaison als möglicherweise transformativ für das Unternehmen gestalten.

Das Modell grenzt Folgendes klar ab:

- Eine gut definierte oberflächennahe supergene Anreicherungszone.

- Eine Übergangsoxidzone mit stellenweise höheren Gehalten entlang postmineralischer Strukturen.

- Ein breites hypogenes Kupfersulfidsystem, das entlang des Streichens und in der Tiefe offen ist und eine vertikale Ausdehnung von mehr als 700 Metern aufweist.

Die Darstellung des aktualisierten 3D-Modells (siehe Abbildung 1) berücksichtigt historische Bohrergebnisse, Daten zu den Bohransatzpunkten 2025, Oberflächenkartierungen, strukturelle Auswertungen und Mineralisierungshüllen.

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Abbildung 1 - Das integrierte 3D-Modell bietet ein zielreiches Umfeld für die Bohrkampagne 2026. Star Copper, 2026.

Porphyrsysteme sind von Natur aus dreidimensional und weisen eine große vertikale Ausdehnung auf, so Darryl Jones, CEO von Star Copper. Unser 3D-Modell zeigt eindeutig, dass sich die Mineralisierung weit unterhalb der aktuellen Bohrungen fortsetzt. Die geplante geophysikalische 3D-Vermessung wird es uns ermöglichen, in noch größere Tiefen des Systems zu blicken. Mit der Zusammenführung dieser Datensätze könnte das Bohrprogramm 2026 für das Unternehmen potenziell entscheidend sein.

Herr Jones meint weiter: Das Modell hebt die vertikale Kontinuität der Mineralisierung von der Oberfläche durch die Oxid- und Übergangszonen in tiefere Sulfidbereiche hervor und bekräftigt die Interpretation, dass hier ein robustes Porphyr-Kupfersystem vorliegt. Darüber hinaus ist die tiefere Sulfidmineralisierung weiterhin offen, da die vollständige vertikale Ausdehnung des Systems bisher nur in begrenztem Maße von Bohrungen geprüft wurde.

Nach Ansicht des Unternehmens geht es durch die Kombination strenger geologischer 3D-Auswertungen und tief eindringender geophysikalischer Bildgebung von der schrittweisen Exploration zur systematischen Erprobung eines potenziell großflächigen Kupfersystems über.

3D-Modellierung + geophysikalische 3D-Vermessung: ein vollständig integrierter Ansatz

Das Unternehmen bemüht sich aktiv um die Verfeinerung seines geologischen 3D-Rahmens, um eine bessere Definition intrusiver Zentren, struktureller Kontrollen und mineralisierter Feeder-Zonen zu ermöglichen. Diese Arbeiten werden unmittelbar durch die für 2026 geplante tief eindringende geophysikalische 3D-DCIP- und magnetotellurische (MT) Vermessung ergänzt.

Die geophysikalische 3D-Vermessung ist darauf ausgerichtet, die Aufladbarkeit und Resistivität bis zu einer Tiefe von mehr als 750 Metern abzubilden, wobei die MT-Resistivität bis in eine Eindringtiefe von mehr als 1.500 Metern vermessen werden kann. Nach der Integration in das geologische Modell soll dieser Datensatz Folgendes erreichen:

- Identifizierung von tiefen Anomalien der Aufladbarkeit im Zusammenhang mit einer Sulfidmineralisierung;

- Kartierung von Intrusivkörpern und Alterationshüllen in der Tiefe;

- Definition von Strukturkorridoren, die Zonen mit höheren Gehalten kontrollieren könnten; und

- Bereitstellung eines Gesamtbildes des Mineralisierungssystems unterhalb des derzeit erbohrten Mantels.

Das Management ist der Meinung, dass das geologische Risiko mit der Zusammenführung der fortschrittlichen 3D-Modellierung und der tief eindringenden geophysikalischen 3D-Daten wesentlich gesenkt und die Bohrziele im Vorfeld der Bohrkampagne 2026 eingegrenzt werden können.

Bohrprogramm 2026: Erprobung des Umfangs

Ziel der bevorstehenden Bohrsaison ist es, sowohl die laterale Ausdehnung als auch die Tiefenerweiterungen des hypogenen Kupfersulfidsystems zu prüfen. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Zusammenführung der Ergebnisse der geologischen Modellierung und geophysikalischen Inversion eine genauere Anvisierung des Kerns des Systems und zuvor unerprobter Ziele in der Tiefe ermöglichen wird.

Weitere Updates zu den Zeitplänen für die weitere Modellierung und die Mobilisierung für die Vermessung werden bereitgestellt, wenn neue Informationen vorliegen.

Qualifizierter Sachverständiger

Jeremy Hanson, P. Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101, ist ein unabhängiger Auftragnehmer des Unternehmens und hat die technischen Aspekte dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Im Namen des Board of Directors

~Darryl Jones~

Darryl Jones

CEO, President & Direktor

Star Copper Corp.

Über Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP / WKN A416ME)

Star Copper Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung und den Ausbau von großflächigen Kupfer-Gold-Systemen in British Columbia gerichtet ist. Das Vorzeigeprojekt Star des Unternehmens befindet sich im ertragreichen Golden Triangle in British Columbia und weist geologische Eigenschaften auf, die bedeutenden Porphyr-Kupferlagerstätten entsprechen (sehen Sie sich unsere Videos unter https://starcopper.com/media/ an). Das Projekt verfügt über mehrere porphyrische Kupfer-Gold-Ziele wie Star Main, Star North, East & West, Copper Creek und Copperline. Beträchtliche Explorationsarbeiten einschließlich historischer Bohrungen haben eine in die Tiefe und in alle Richtungen offene Mineralisierung bestätigt. Die strategischen Pläne von Star Copper umfassen geologische Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen, um die bestehenden Zielgebiete zu präzisieren, Diamantkernbohrprogramme, um Zonen mit hoher Priorität zu erproben, sowie Baseline-Umweltstudien und Vorarbeiten für Genehmigungen einschließlich Datenanalyse und Modellierung der Ressourcen, um eine zukünftige Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 zu unterstützen. Das Unternehmen plant zudem, sein Projekt Indata durch Folgebohrungen voranzutreiben, um frühere hochgradige Kupfer- und Goldabschnitte zu erweitern, Schürfgrabungen und Oberflächenprobenahmen zur Abgrenzung mineralisierter Zonen durchzuführen sowie Verbesserungen der Infrastruktur für die Zugänglichkeit des Standorts und den Betrieb umzusetzen. Mit seinem Engagement für nachhaltige Erschließung und Wertschöpfung will sich Star Copper positionieren, um die steigende industrielle Nachfrage zu unterstützen und den wachsenden globalen Elektrifizierungsbedarf zu decken.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.starcopper.com. Sehen Sie sich unsere Videos unter https://starcopper.com/media/ an und melden Sie sich dort für kostenlose News-Alerts unter https://starcopper.com/news/news-alerts/ an oder folgen Sie uns auf X (ehemals Twitter), Facebook oder LinkedIn. Weitere Informationen bezüglich des Projekts, einschließlich historischer Bohrungen, sind im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und/oder im technischen Bericht des Unternehmens vom 26. Februar 2025 zu finden.

Investor Relations

Star Copper Corp.

E-Mail: info@starcopper.com

Web: https://starcopper.com/

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, nimmt an, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen über die Exploration des Vorzeigeprojekts Star des Unternehmens und dessen Potenzial sowie die geplante Ressourcenschätzung im Zusammenhang mit dem Projekt Star. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem das frühe Explorationsstadium des Projekts Star, die innewohnende Unvorhersehbarkeit der Ressourcenexploration, die Marktlage und die Risiken, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur in dem nach geltendem Recht erforderlichen Umfang aktualisieren oder öffentlich revidieren. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

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