Israels Parlament billigt Ausweitung der Todesstrafe - Internationale Kritik

Jerusalem, 30. Mrz (Reuters) - ⁠Das israelische Parlament hat am Montag ungeachtet internationaler Proteste die Ausweitung der Todesstrafe beschlossen. Sie soll Standardstrafe für Palästinenser werden, die von Militärgerichten tödlicher Angriffe für schuldig befunden wurden. Damit setzt die nationalistisch-rechtsreligiöse Koalition von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ein zentrales Wahlkampfversprechen des rechtsextremen Ministers für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, um. Schon vor dem ‌Votum der Knesset zeigte sich die Bundesregierung in großer Sorge.

Das Gesetz sieht bei Militärgerichten vor, dass Hinrichtungen durch den Strang innerhalb von 90 Tagen nach der Verurteilung vollstreckt werden, wobei ein Recht auf ⁠Begnadigung ausgeschlossen ist. ⁠Die Todesstrafe kann allerdings in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt werden. Für Zivilgerichte schreibt das Gesetz bei Taten, die auf die Zerstörung der Existenz Israels abzielen, künftig zwingend lebenslange Haft oder die Todesstrafe vor. Israelische Menschenrechtsgruppen und Oppositionspolitiker kündigten an, das Gesetz vor dem Obersten Gerichtshof anzufechten.

"Dies ist ein Tag der Gerechtigkeit für die Ermordeten, ein Tag der Abschreckung für die Feinde", sagte Ben-Gvir im Parlament. "Wer den Terror ‌wählt, wählt den Tod." Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas verurteilte das Gesetz als ‌Verstoß gegen das Völkerrecht. "Derartige Gesetze und Maßnahmen werden weder den Willen des palästinensischen Volkes brechen noch seine Standhaftigkeit untergraben", teilte das Büro von Abbas mit. "Sie werden es auch nicht davon abhalten, seinen legitimen Kampf für Freiheit, Unabhängigkeit ⁠und die Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates mit Ostjerusalem als Hauptstadt fortzusetzen."

Um internationale Kritik abzumildern, hatte Netanjahu ‌israelischen Medienberichten zufolge auf eine Abschwächung gedrängt. Auf sein ⁠Betreiben wurde die Möglichkeit aufgenommen, die Todesstrafe in eine lebenslange Haftstrafe umzuwandeln.

Die Außenminister von Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien bezeichneten das Gesetz bereits vor dem Entscheid als diskriminierend gegenüber Palästinensern. Es berge die Gefahr, Israels Bekenntnis zu demokratischen Prinzipien zu untergraben, erklärten die Minister in ‌einer gemeinsamen Stellungnahme am Sonntag. UN-Experten warnten zudem vor ⁠vagen Definitionen des Terrorismus-Begriffs. Ben-Gvir argumentiert dagegen, die ⁠Todesstrafe schrecke Palästinenser von tödlichen Anschlägen oder Entführungen ab, mit denen sie den Austausch inhaftierter Landsleute erpressen wollten.

Israel hatte die Todesstrafe für Mord 1954 abgeschafft. Die einzige Person, die jemals nach einem zivilen Gerichtsverfahren in Israel hingerichtet wurde, war 1962 der Holocaust-Organisator Adolf Eichmann. Zwar behielten Militärgerichte die Möglichkeit, Todesurteile zu verhängen, machten davon bislang jedoch keinen Gebrauch.

Nach Angaben der israelischen Menschenrechtsorganisation B'Tselem weisen die Militärgerichte im besetzten Westjordanland, vor denen Palästinenser angeklagt werden, eine Verurteilungsquote von 96 Prozent auf. Der palästinensische Gefangenenverein erklärte seinerseits, palästinensische Häftlinge seien bereits Praktiken des "langsamen Tötens" ausgesetzt, die seit dem Angriff der ⁠Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 zum Tod von mehr als 100 Häftlingen geführt hätten.

(Bericht von Maayan Lubell, geschrieben von Hans Busemann. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)