KI-Datacenter-Boom: Lohnt sich der Einstieg jetzt noch?

Tech-Giganten investieren über 630 Milliarden Dollar in KI – doch der Boom stößt an physische Grenzen: Strom, Chips und Infrastruktur werden zum Engpass.

Im Fokus:

Arista, Vertiv, Caterpillar und Micron.

Vertiv profitiert vom Kühlungsbedarf der Nvidia-Cluster, Arista liefert das Netzwerk-Rückgrat moderner Rechenzentren und Micron kontrolliert knappen HBM-Speicher im KI-Superzyklus.

Die entscheidende Frage: Sind viele KI-Profiteure bereits überbewertet – oder steckt hier noch enormes Potenzial durch den unstillbaren Bedarf an Rechenleistung?

* Interessenkonflikt gemäß § 85 WpHG: Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Beteiligungen an den besprochenen Unternehmen. Es besteht somit kein Interessenkonflikt durch eigene Wertpapierbestände in Bezug auf die hier behandelten Titel.