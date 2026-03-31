Videoanalyse 31.03.2026
Kraftwerk-Spezialist Argan: Eine sehr interessante Aktie
onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Der Kraftwerk-Bauer Argan hat mit seinen Zahlen die Ziele der Analysten deutlich übertroffen.
Allerdings ist der Aktienkurs auch bereits weit gelaufen. Profi-Trader Martin Goersch lotet für euch aus, wo wieder interessante Einstiegs-Niveaus liegen würden.
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