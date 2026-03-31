Fortgeschrittene Gespräche

McCormick und Unilever: Milliarden für Lebensmittelgeschäft

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Der mögliche Verkauf seines Lebensmittelgeschäfts könnte dem Konsumgüterkonzern Unilever Milliarden in die Kasse spülen. Man befinde sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit McCormick & Co , teilte Unilever am Dienstag in London mit. Bei einem Zusammenschluss sei derzeit eine Barzahlung von 15,7 Milliarden US-Dollar (13,7 Mrd Euro) vorgesehen. Der Großteil des Verkaufs soll aber in Form von McCormick-Aktien bezahlt werden. Ein Abschluss ist noch ungewiss. Sollte der Deal zustande kommen will Unilever 65 Prozent an dem fusionierten Unternehmen halten.

Unilever hatte vor knapp zwei Wochen Verhandlungen mit dem US-Gewürzhersteller bestätigt. Die Briten haben unter anderem Lebensmittelmarken wie Knorr, Pfanni und Mondamin im Programm. Das Geschäft etwa in Indien steht Unilever zufolge aber nicht zum Verkauf.

McCormick & Co ist einer der weltgrößten Gewürzhersteller und bietet in Amerika unter anderem die Würzsauce Cholula an. In Europa ist der Hersteller mit Gewürzen etwa in Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden vertreten.

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