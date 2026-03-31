McDonald’s – Fast-Food-Gigant will mit McValue 2.0 weitere Marktanteile erobern!

Consumer-Stocks wie McDonald’s (MCD) rücken angesichts des sich weiter eintrübenden Marktumfelds wieder stärker in den Fokus. Zwar kam die Aktie des Fast-Food-Branchenprimus angesichts des inflationären Umfelds zuletzt ebenfalls etwas deutlicher unter Druck. Da man mit preisgünstigen Value-Menüs aber auch bei Konsumenten mit eher durchschnittlichem Einkommen erfolgreich punkten kann und sein Angebot im Niedrigpreissegment konsequent weiter ausbaut, bietet McDonald’s weiterhin eine chancenreiche Langfrist-Story.

McDonald’s: McValue-Offensive 2.0 soll Kundentraffic weiter verbessern!

McDonald’s konnte sich dank seiner bewährten McValue-Strategie zuletzt in einem schwierigen Marktumfeld erfolgreich behaupten. Dank günstiger Kombi-Menüs (5-USD-Menü, McSmart-Menüs u. v. m.) gelang es trotz des weiterhin eher trüben Konsumumfelds, wieder mehr Kunden anzulocken und dabei der Konkurrenz Marktanteile abzujagen. Entsprechend konnte McDonald’s in Q4 vor allem auf dem Heimatmarkt mit einem sehr starken Plus von 6,8 % bei den sogenannten Same-Store-Sales aufwarten, während man international ebenfalls mit +5,7 % bei den vergleichbaren Filialumsätzen punkten konnte. Nun will CEO Chris Kempczinski, wohl auch aufgrund des weiterhin inflationären Marktumfelds, bei seiner Kombi-Menü-Offensive eine Schippe drauflegen. So plant man laut einem Bericht des „Wall Street Journal“ die Einführung neuer, günstiger Menü-Angebote (4 Chicken McNuggets oder Sausage Biscuit) für 3 USD sowie Frühstücksangebote, bei denen man unter anderem McMuffin, Hash Browns und Kaffee für 4 USD erhält. Die neuen günstigen Menüs sollen laut dem Bericht bereits ab Anfang April in den US-Niederlassungen angeboten werden. Angesichts der zuletzt im Zuge der Krise im Nahen Osten deutlich gestiegenen Spritpreise in den USA ist das die richtige Strategie, um vor allem Verbraucher mit eher durchschnittlichem Einkommen in die Filialen zu locken.

Loyalty-Programm schiebt Umsatz deutlich an!

Dass McDonald’s mit seinen preisgünstigen Kombi-Menüs punkten kann, hat der Fast-Food-Gigant nicht zuletzt auch seinem Loyalty-Programm „MyMcDonald’s Rewards“ zu verdanken. Da Mitglieder attraktive Bonus- und Coupon-Angebote erhalten, zieht die Zahl der Nutzer kontinuierlich an, wobei man zum Ende des vierten Quartals insgesamt 210 Mio. Mitglieder erreicht hatte. Da Nutzer des Loyalty-Programms aufgrund der großen Auswahl an Beilagen und attraktiven Zusatzangeboten deutlich mehr bestellen als konventionelle Filialkunden, macht sich das dynamische Wachstum bei MyMcDonald’s Rewards auch positiv beim Konzernergebnis bemerkbar. Im Jahr 2025 kletterten die Umsatzerlöse über das Loyalty-Programm in den 70 wichtigsten Märkten überproportional stark um 20 % auf insgesamt 37 Mrd. USD.

Digitalisierungs- und KI-Offensive soll Margen nachhaltig verbessern!

Ein zentraler Erfolgsfaktor von McDonald’s bleibt die konsequente Ausrichtung auf Digitalisierung und Künstliche Intelligenz. Als einer der Vorreiter in der Fast-Food-Branche treibt das Unternehmen diese Entwicklung seit Jahren voran. Neben der MyMcDonald’s-App, über die Kunden Bestellungen aufgeben, bezahlen und liefern lassen können, kommen in den Filialen zunehmend digitale Bestellterminals zum Einsatz. Mit Dynamic-Yield-Menuboards an den Drive-in-Schaltern, die sich in Echtzeit an Faktoren wie Wetter oder Tageszeit anpassen und passende Produktempfehlungen anzeigen, ist McDonald’s auch hier seit Jahren führend. Nun zündet McDonald’s die nächste Stufe: KI-gestützte Assistenzsysteme, die die Fehlerquote bei Bestellungen deutlich reduzieren und gleichzeitig die Mitarbeitenden am Drive-in entlasten, sorgen für mehr Effizienz und schnellere Durchlaufzeiten. Ergänzend prüfen spezielle Systeme das Gewicht der Bestellungen, um Ausgabefehler zu minimieren. KI-basierte Sensortechnik erkennt zudem frühzeitig Störungen bei Geräten wie Grills, Fritteusen oder Kaffee- und Eismaschinen und hilft so, Wartungs- und Ausfallzeiten zu reduzieren. Gleichzeitig sorgen KI-Algorithmen mit personalisierten Menüvorschlägen bei registrierten App-Nutzern für mehr Umsatz im Loyalty-Programm. In einigen Niederlassungen hat McDonald’s auch mit neuen KI-Robotern, die unter anderem für die Speisezubereitung oder im Service eingesetzt werden, erfolgreich experimentiert. Bestellungen erfolgen per Touchscreen oder App, die Zubereitung der Speisen übernehmen KI-Roboter, während die fertigen Menüs über Laufbänder zu Abholpunkten transportiert werden. Setzt sich dieses Konzept durch, könnte McDonald’s die Personalkosten langfristig drastisch senken, was sich positiv in der Gewinnmarge niederschlagen dürfte.

Wachstumsstory bei McDonald’s bleibt weiter intakt!

Trotz Befürchtungen seitens einiger Analysten, dass sich die dynamische Erholung bei den Same-Store-Sales im abgelaufenen Q4 angesichts des deutlich eingetrübten Marktumfelds und steigender Preise an der Zapfsäule als Strohfeuer erweisen könnte, bleiben die Aussichten bei McDonald’s vielversprechend. Dank seines gut ausgebauten Filialnetzwerks und dem erfolgreichen Loyalty-Programm (insgesamt 210 Mio. Nutzer) hat man gegenüber der Konkurrenz in puncto Reichweite die Nase vorn. Dank des Einsatzes von KI und Digitalisierung sollte auch die Kostenbasis mittelfristig weiter optimiert werden, was steigende Margen und höhere Ergebnisse verspricht. Entsprechend dürften die Konsenserwartungen weiter anziehen: Aktuell wird für 2027 ein EPS von 14,40 USD erwartet, womit McDonald’s mit einem KGV von knapp 21,8 keineswegs zu teuer erscheint.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf McDonald’s Corp.

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert McDonald’s Corp. zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat mit der WKN: DU8L19, das am 30.03.2027 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie McDonald’s Corp. notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird bei 325,00 USD begrenzt. Dieses Produkt ist nicht währungsgesichert. Die Entwicklung des EUR / USD-Wechselkurses hat damit Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts McDonald’s Corp. an der maßgeblichen Börse am 19.03.2027 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhalten Anleger den EUR-Gegenwert des Höchstbetrags von 325,00 USD.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhalten Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem EUR-Gegenwert des Referenzpreises multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 30.03.2027 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert McDonald’s Corp. am 19.03.2027 auf oder über 325,00 USD liegen wird.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 31.03.2026, DZ BANK AG / Online-Redaktion / Emittent DZ BANK