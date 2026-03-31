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Medienmitteilung: Generalversammlung genehmigt alle Anträge – Markus Schürch zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt



31.03.2026 / 20:30 CET/CEST





Medienmitteilung



Generalversammlung genehmigt alle Anträge – Markus Schürch zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt



Luzern, 31. März 2026 – Die Mobimo Holding AG führte heute ihre 26. ordentliche Generalversammlung im Kultur- und Kongresszentrum Luzern (KKL) durch. Insgesamt waren 66,72% des eingetragenen, stimmberechtigten Aktienkapitals vor Ort bzw. durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin repräsentiert. Sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats an die Generalversammlung wurde zugestimmt.

Dr. Markus Schürch wurde als Mitglied des Verwaltungsrats bestätigt und gleichzeitig als neuer Präsident gewählt. Er folgt auf Peter Schaub, der sich nach 18 Jahren erfolgreichen Wirkens im Verwaltungsrat und seit 2019 als dessen Präsident nicht mehr zur Wiederwahl stellte. Markus Schürch meint: «Ich freue mich über meine Wahl zum Präsidenten des Verwaltungsrats und weiss das von den Aktionärinnen und Aktionären ausgesprochene Vertrauen sehr zu schätzen. Es ist mir eine Ehre, in dieser neuen Rolle die Erfolgsgeschichte von Mobimo weiterschreiben zu dürfen. Meinem Vorgänger Peter Schaub möchte ich im Namen des ganzen Verwaltungsrats herzlich für sein wertvolles, ausserordentliches Engagement und die langjährige Verbundenheit mit Mobimo danken.»

Alle weiteren zur Wiederwahl angetretenen Mitglieder des Verwaltungsrats (Lukas Brosi, Sabrina Contratto, Bernadette Koch, Stéphane Maye, Dr. Martha Scheiber) wurden ebenfalls in ihrem Amt bestätigt. Neu ist Sophie Dubuis in den Verwaltungsrat gewählt worden. Sophie Dubuis ist selbstständige Unternehmensberaterin und unabhängige Verwaltungsrätin mehrerer namhafter Unternehmen in der Westschweiz.

Die beantragte Ausschüttung von CHF 10.25 pro Namenaktie wurde bestätigt. Diese setzt sich aus einer Bardividende von CHF 5.15 pro Aktie vor Abzug der Verrechnungssteuer sowie einer verrechnungssteuerfreien Ausschüttung von CHF 5.10 pro Aktie aus den Reserven aus Kapitaleinlagen zusammen. Die Ausschüttung in der Höhe von CHF 8.45 netto (gerundet) wird pro dividendenberechtigte Namenaktie am 8. April 2026 erfolgen.

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