Nahles: Iran-Krieg am deutschen Arbeitsmarkt noch nicht sichtbar

Berlin, ⁠31. Mrz (Reuters) - Die Chefin der Bundesagentur für Arbeit (BA), Andrea Nahles, sieht den Arbeitsmarkt ‌trotz einer schwachen Frühjahrsbelebung weiter in einer Talsohle. "Konjunkturelle Impulse sehen ⁠wir ⁠derzeit nicht", sagte Nahles am Dienstag in Nürnberg. "Auch die potenziellen Folgen des Krieges im Iran spüren ‌wir aktuell noch nicht ‌auf dem Arbeitsmarkt." Die Zahl der Arbeitslosen sank im ⁠März zwar um 49.000 auf ‌3,021 Millionen. ⁠Saisonbereinigt gab es jedoch keine Veränderung. Die länger anhaltende Stagnation zeige: "Wir bewegen ‌uns weiterhin ⁠in einer Talsohle", ⁠sagte Nahles. "Das Tal wird halt einfach ein bisschen länger."

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)