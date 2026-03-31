Nahles: Iran-Krieg am deutschen Arbeitsmarkt noch nicht sichtbar
Berlin, 31. Mrz (Reuters) - Die Chefin der Bundesagentur für Arbeit (BA), Andrea Nahles, sieht den Arbeitsmarkt trotz einer schwachen Frühjahrsbelebung weiter in einer Talsohle. "Konjunkturelle Impulse sehen wir derzeit nicht", sagte Nahles am Dienstag in Nürnberg. "Auch die potenziellen Folgen des Krieges im Iran spüren wir aktuell noch nicht auf dem Arbeitsmarkt." Die Zahl der Arbeitslosen sank im März zwar um 49.000 auf 3,021 Millionen. Saisonbereinigt gab es jedoch keine Veränderung. Die länger anhaltende Stagnation zeige: "Wir bewegen uns weiterhin in einer Talsohle", sagte Nahles. "Das Tal wird halt einfach ein bisschen länger."
(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)