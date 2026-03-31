Nahles: Syrer gut in Arbeitsmarkt integriert - Viele in Mangelberufen

Berlin, 31. ⁠Mrz (Reuters) - Angesichts der Debatte über eine Rückkehr syrischer Flüchtlinge hat die Bundesagentur für Arbeit auf deren hohe Beschäftigungsquote und Bedeutung für den deutschen Arbeitsmarkt hingewiesen. Aus der Perspektive der Bundesagentur ‌hätten sich die syrischen Geflüchteten "gut in den Arbeitsmarkt integriert", sagte BA-Chefin Andrea Nahles am Dienstag in Nürnberg. Sie reagierte ⁠damit ⁠auf Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Dieser hatte am Montag nach einem Treffen mit dem syrischen Präsidenten Ahmed al-Scharaa in Berlin das Ziel ausgegeben, dass in den nächsten drei Jahren rund 80 Prozent der in Deutschland lebenden Syrer ‌in ihre Heimat zurückkehren.

Die Beschäftigten arbeiteten ‌häufig in Branchen mit Personalbedarf, sagte Nahles: "Syrische Staatsangehörige arbeiten im Gesundheitswesen, in der Pflege, im Handel, in der Logistik." Dies seien ⁠Bereiche, die offensichtlich Arbeitskräftebedarf hätten.

Derzeit seien 320.000 syrische Staatsangehörige in ‌Deutschland sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Die allgemeine ⁠Beschäftigungsquote von 47 Prozent sei dabei "etwas verfälschend", da sie auch erst kürzlich Angekommene umfasse. Aussagekräftiger sei die große Flüchtlingsgruppe, die 2015 und 2016 nach Deutschland gekommen ‌sei. Hier liege die ⁠Beschäftigungsquote mittlerweile bei 60 Prozent ⁠und nähere sich damit der Quote der deutschen Bevölkerung von 71 Prozent an. Demgegenüber seien 142.000 Syrer arbeitslos gemeldet.

Nahles wies zudem darauf hin, dass die Statistik nur Syrer ohne deutschen Pass erfasse. Viele der ursprünglich Geflohenen hätten mittlerweile die deutsche Staatsbürgerschaft und würden in der Statistik nicht mehr als Syrer erscheinen.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert ⁠von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)