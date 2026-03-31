Nasdaq Livetrading: Quartalsende, Monatsende, maximale Spannung

Im heutigen Nasdaq-Livetrading analysiert Heiko Behrendt den Markt an einem besonders spannenden Handelstag: Monatsende und Quartalsende treffen zusammen. Solche Tage sind oft von speziellen Bewegungen, hohem Volumen und plötzlichen Richtungswechseln geprägt. Im Fokus stehen mögliche Rebalancing-Effekte, wichtige Widerstands- und Unterstützungszonen sowie die Frage, ob der Nasdaq eher ein Pullback zeigt oder weiter unter Druck gerät.

Anhand von Quartals-, Wochen-, Tages- und Intraday-Charts erklärt Heiko, welche Marktstruktur aktuell im Nasdaq zu erkennen ist und welche Szenarien sich daraus für Trader ableiten lassen. Besonders spannend ist dabei die Beobachtung, wie der Markt an markanten Levels reagiert, ob Trends sauber fortgesetzt werden oder ob sich erste Anzeichen für ein Reversal zeigen. Auch die Auswirkungen von News, Volatilität und kurzfristigen Impulsen werden direkt im Live-Chart besprochen.

Das Webinar richtet sich an Trader, die besser verstehen wollen, wie man Marktstruktur, Timing und Risiko in einem anspruchsvollen Umfeld bewertet. Heiko zeigt transparent, warum nicht jede Bewegung ein valides Setup ist, weshalb Geduld oft die bessere Position sein kann und worauf es beim Nasdaq-Trading an solchen Tagen wirklich ankommt. Eine praxisnahe Live-Analyse mit vielen Einblicken in Denkweise, Entscheidungsfindung und professionelles Risikomanagement.

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