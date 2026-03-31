Nordisrael am Abend unter Dauerbeschuss der Hisbollah

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

TEL AVIV/ (dpa-AFX) - Die libanesische Hisbollah feuert weiterhin Raketen und Drohnen auf Israel - in mehreren Gebieten im Norden des Landes haben am Abend immer wieder die Warnsirenen geheult. Betroffen war auch die Küstenstadt Haifa. Im westlichen Teil Galiläas gab es laut der Zeitung "Haaretz" innerhalb einer Stunde sechsmal Raketenalarm. Israelischen Medien zufolge wurde ein Kind in Nordisrael leicht verletzt.

Israels Armee teilte auf Anfrage mit, die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz habe im Laufe des Tages Dutzende Drohnen und Raketen auf Israel gefeuert. Die Hisbollah reklamierte mehrere Angriffe auf Israel für sich.

Aus dem Libanon gab es derweil Berichte über Angriffe Israels. Über Opfer wurde zunächst nichts bekannt. Vor einem Bombardement in den südlichen Vororten von Beirut hatte das israelische Militär Menschen in einem Gebäude und angrenzenden Häusern aufgerufen, diese zu verlassen, da sie sich in der Nähe einer "Einrichtung der Hisbollah" befänden. Die dicht besiedelten Vororte im Süden Beiruts gelten als Hochburg der Miliz.

Israels Armee teilte am Abend unterdes mit, sie habe seit Anfang März mehr als 180 Raketenabschussrampen im Libanon zerstört. Nach Beginn des Iran-Kriegs vor einem Monat hatte auch die libanesische Hisbollah-Miliz ihre Angriffe auf Israel wieder aufgenommen, Israel reagierte mit heftigen Luftangriffen und Bodeneinsätzen in dem nördlichen Nachbarland./cir/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Bericht des "Wall Street Journal"
Donald Trump prüft Militäreinsatz zur Uran-Bergung im Irangestern, 07:05 Uhr · dpa-AFX
Donald Trump prüft Militäreinsatz zur Uran-Bergung im Iran
Wegen Lage im Iran
EU mahnt Vorbereitungen gegen mögliche Öl-Engpässe anheute, 11:47 Uhr · dpa-AFX
Ölspeicher sind zu sehen.
Zollstreit
China kontert USA im Handelsstreit27. März · dpa-AFX
China kontert USA im Handelsstreit
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Diese Dax-Aktie könnte neuen Aufwärtstrend beginnenheute, 13:43 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 29.03.2026
Märkte im Rückwärtsgang: Der März 2026 wird zum Warnsignal29. März · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Kriegsende dürfte keine neuen Rekordkurse bringen29. März · onvista-Partners
Alle Premium-News