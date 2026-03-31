Österreichs Haushaltsdefizit auch 2025 über Maastricht-Grenze

Reuters · Uhr
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Wien, 31. ⁠Mrz (Reuters) - Österreich hat auch im Jahr 2025 die europäischen Vorgaben zur Haushaltsdisziplin verfehlt. Das öffentliche Defizit lag vorläufigen Daten zufolge bei 4,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) oder 21,5 Milliarden Euro, wie ‌die Statistik Austria am Dienstag mitteilte. Damit überschritt die Alpenrepublik weiterhin die im Maastricht-Vertrag festgelegte Defizitgrenze von drei Prozent. ⁠Wegen ⁠der anhaltend zu hohen Neuverschuldung läuft gegen das Land ein EU-Defizitverfahren.

Im Vergleich zum Vorjahr verringerte sich das Minus jedoch leicht um 1,5 Milliarden Euro. Ausschlaggebend dafür war nach Angaben der Statistiker, dass die Staatseinnahmen kräftiger stiegen als die ‌Ausgaben. Der moderatere Anstieg der Staatsausgaben ‌sei durch eine geringere inflationsbedingte Anpassung der Löhne und Gehälter im öffentlichen Dienst sowie durch Rückgänge bei krisenbedingten Maßnahmen geprägt gewesen, ⁠erklärte die für die Erhebungen zuständige Generaldirektorin von Statistik Austria, ‌Manuela Lenk.

Gleichzeitig wuchs der Schuldenberg ⁠des Landes weiter. Der öffentliche Schuldenstand kletterte bis Ende 2025 um 23 Milliarden auf 418,1 Milliarden Euro. Die Schuldenquote – das Verhältnis der Staatsschulden zur Wirtschaftsleistung – erhöhte ‌sich damit von 80,0 ⁠auf 81,5 Prozent.

Belastet wurde das ⁠Budget unter anderem durch gestiegene Zinsausgaben, die um knapp 13 Prozent auf 8,3 Milliarden Euro kletterten. Den größten Anteil am gesamtstaatlichen Defizit trug zwar weiterhin der Bund, er konnte seinen Fehlbetrag jedoch auf 3,0 Prozent der Wirtschaftsleistung reduzieren. Auch die Länder verzeichneten einen leichten Rückgang, während das Minus der Gemeinden anwuchs.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert ⁠von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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