OMV und Adnoc erwarten von Kunststoff-Fusion hohe Synergien

Wien, ⁠31. Mrz (Reuters) - Der österreichische Energiekonzern OMV und sein arabischer Kernaktionär Adnoc peilen mit ihrem neuen Kunststoffriesen Borouge International jährliche ‌Synergien von deutlich mehr als 500 Millionen Dollar an. Von diesen erhofften Einsparungen ⁠beim ⁠operativen Gewinn (Ebitda) sollen 75 Prozent in den ersten drei Jahren realisiert werden, teilte die OMV am Dienstag mit. Die beiden Partner schlossen die Gründung ‌des Gemeinschaftsunternehmens wie angekündigt ‌nun bis Ende März ab.

Borouge International entsteht durch die Zusammenlegung der Petrochemietöchter Borealis ⁠und Borouge sowie die Übernahme der kanadischen ‌Nova Chemicals. OMV ⁠und die Investmentgesellschaft XRG des staatlichen Ölkonzerns Adnoc aus Abu Dhabi halten jeweils 50 Prozent an dem ‌neuen Konzern mit ⁠Hauptsitz in Wien. Damit ⁠entsteht den Angaben zufolge der weltweit viertgrößte Produzent von Polyolefinen, die unter anderem für Verpackungen, in der Autoindustrie und im Gesundheitswesen benötigt werden.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)