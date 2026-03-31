Original-Research: BIKE24 Holding AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: BIKE24 Holding AG - von Montega AG

31.03.2026 / 15:14 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu BIKE24 Holding AG

     Unternehmen:               BIKE24 Holding AG
     ISIN:                      DE000A3CQ7F4

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      31.03.2026
     Kursziel:                  4,50 EUR (zuvor: 3,90 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA; Tim Kruse, CFA

EBITDA-Sprung und FCF-Stärke - Der Turnaround nimmt Form an

Mit dem am 26.03. vorgelegten Geschäftsbericht 2025 hat BIKE24 die starken
vorläufigen Zahlen bestätigt und eine Guidance für 2026 veröffentlicht, die
unseren Optimismus hinsichtlich des Erreichens der 'schwarzen Zahlen"
untermauert.

[Tabelle]

Wachstumsdynamik setzt sich fort: BIKE24 schloss 2025 mit einem Umsatz von
289,1 Mio. EUR (+27,7% yoy) ab. Sehr stark verlief das Q4 mit einem Plus von
35,5%, was die zurückgewonnene Marktstärke unterstreicht. Die Expansion in
die lokalisierten Märkte (Spanien, Frankreich, Italien etc.) erweist sich
als Wachstumsmotor: Hier stiegen die Erlöse im Gesamtjahr um 29,0% auf 66,1
Mio. EUR. Aber auch im Kernmarkt DACH zeigte BIKE24 mit einem Plus von 30,9%
auf 196,8 Mio. EUR eine hervorragende Resilienz. Getragen wird dieser Erfolg
von einer stetig wachsenden Kundenbasis (+24,6% yoy auf 1,14 Mio. aktive
Kunden). Für 2026 plant das Management nun mit einem weiteren Umsatzanstieg
auf 318 bis 332 Mio. EUR, entsprechend 10% bis 15% yoy.

Segment-Performance: Ein Blick auf die Warengruppen unterstreicht die
Ausgewogenheit des Wachstums im Geschäftsjahr 2025. Das Kernsegment PAC
(Ersatzteile, Zubehör und Bekleidung) steigerte die Erlöse um 27,3% yoy auf
232,9 Mio. EUR (VJ: 182,9 Mio. EUR) und bildet mit einem Umsatzanteil von
rund 80% weiterhin das stabile Rückgrat des Geschäftsmodells. Sogar noch
etwas dynamischer entwickelte sich das Segment Kompletträder (Full Bikes),
das mit einem Plus von 29,4% yoy auf 56,2 Mio. EUR (VJ: 43,4 Mio. EUR) seine
strategische Bedeutung für die Neukundengewinnung und Warenkorboptimierung
bestätigte.

Operativer Hebel und Cashflow-Stärke: Die operative Hebelwirkung auf
EBITDA-Ebene und die Cashflow-Stärke von BIKE24 in 2025 übertrafen unsere
Prognose. Das bereinigte EBITDA verzeichnete einen Sprung um 172,7% yoy auf
14,5 Mio. EUR (Marge: 5,0%). Die hohe Qualität der Kundenbasis zeigt sich
darin, dass über 70% des Umsatzes durch wiederkehrende Kunden generiert
werden, wobei insbesondere die älteren Kohorten eine bemerkenswerte
Loyalität und stabile Ausgabenprofile aufweisen. Parallel dazu stieg der
Free-Cashflow auf 16,0 Mio. EUR, was auf ein optimiertes Working Capital
sowie den konsequenten Abbau von Überbeständen zurückzuführen ist. Die
Bestands-Umsatz-Relation wurde von 27% auf 22% gedrückt. Abgerundet wird das
Bild durch die Verlängerung des Konsortialkredits bis April 2028, was die
finanzielle Stabilität langfristig sichert.

Der Weg zum positiven EBIT und EPS: Trotz der deutlichen operativen
Verbesserung reichte die Ertragskraft 2025 erwartungsgemäß noch nicht aus,
um den Turnaround auf EBIT-Ebene zu vollziehen. Das EBIT lag mit -0,7 Mio.
EUR (VJ: -15,1 Mio. EUR) zwar fast am Break-Even, wurde aber noch von den
hohen PPA-Abschreibungen (ca. 9,5 Mio. EUR p.a.) belastet. Mit der neuen
EBITDA-Guidance für 2026 (16-20 Mio. EUR) ist jedoch ein positives EBIT
sowie ein deutlicher Jahresüberschuss nun das Basisszenario. Damit dürfte
der Turnaround 2026 erstmals auf allen Ergebnisebenen vollumfänglich
sichtbar werden.

Fazit: BIKE24 hat 2025 die Basis für die Rückkehr zur Profitabilität
geschaffen. Während das operative Ergebnis (EBIT) noch knapp negativ blieb,
verschiebt sich der Fokus 2026 nun endgültig auf die Netto-Profitabilität.
Die Aktie bleibt aufgrund der Kombination aus zweistelligem Wachstum und
steigender Cash-Generierung u.E. eine attraktive Anlage im
E-Commerce-Sektor. Wir bestätigen unser 'Kaufen'-Votum und erhöhen unser
DCF-basiertes Kursziel vor dem Hintergrund der besseren Cashflow-Generierung
auf 4,50 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=727c9eeebde2eb8ef93c94df9e21e22c

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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