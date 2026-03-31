Original-Research: Ernst Russ AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Ernst Russ AG - von Montega AG

31.03.2026 / 15:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Ernst Russ AG

     Unternehmen:               Ernst Russ AG
     ISIN:                      DE000A161077

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      31.03.2026
     Kursziel:                  12,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Christian Bruns, CFA

Ordentlich Wasser unterm Kiel und strategisch auf Kurs

Ernst Russ hat am Mittwoch den Geschäftsbericht sowie die Guidance 2026
veröffentlicht und eine Analystenpräsentation abgehalten.

Überzeugende Jahresergebnisse 2025 - EPS von 2,18 EUR: Die finanziellen KPIs
von Ernst Russ sind insbesondere durch die Maßnahmen der im Jahr 2025
erfolgten Transformationsphase geprägt. So führten Schiffsverkäufe
einerseits zu sinkenden Umsatzerlösen (-8,5% auf 158,1 Mio. EUR),
andererseits aber auch zu einem um 42% gesteigerten EBIT (nach
Unternehmensdefinition) i.H.v. 96,4 Mio. EUR. Ohne die Schiffsverkäufe
(Ergebniseffekt: 42,9 Mio. EUR) hätte dieses EBIT bei 53,5 Mio. EUR gelegen.
Unterm Strich sah es für die ER-Aktionäre aufgrund eines starken
Zinsergebnisses, niedrigerer Minderheitsanteile sowie eines positiven
Steuereffekts sogar noch deutlich besser aus - das EPS sprang um fast 73%
auf 2,18 EUR, was im Hinblick auf das aktuelle Kursniveau (7,36 EUR;
abzüglich 3,40 EUR Liquidität pro Aktie: 3,96 EUR) unseres Erachtens
bemerkenswert ist. Auch die Dividende übertraf mit 0,25 EUR unsere Erwartung
(0,20 EUR). Der Abschluss zweier neuer Charterverträge (u.a. des größten
Schiffs 'Rome Express') trug mit 127,7 Mio. USD zum Charter Backlog
(31.12.2025: 448,6 Mio. USD) bei, der etwa doppelt so hoch ist wie der
aktuelle EV. Die liquiden Mittel i.H.v. 114 Mio. EUR bieten erheblichen
Spielraum für eine weitere Diversifizierung des Schiffsportfolios sowie eine
Verjüngung der Flotte.

Guidance 2026: Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Management
Umsatzerlöse in einer Spanne von 145-160 Mio. EUR, von denen bereits 138,6
Mio. EUR vertraglich gesichert sind. Für 7 Schiffe steht eine Verlängerung
der Charter im Laufe des Jahres noch an. Auch mit Blick auf den
unterstellten USD/EUR Wechselkurs von 1,20 erscheint uns das eine
konservative Erwartungshaltung. Zwar ist eine Veräußerung von Schiffen auch
in 2026 nicht unwahrscheinlich, allerdings gehen wir per Saldo von einem
Ausbau der Flotte, die sich nach der Auslieferung der MV Ronnie am 25.03.
auf 26 Schiffe beläuft, aus. In den nächsten Tagen kommt mit der MV Charlie
ein weiteres Schiff dazu. Das Management von Ernst Russ erwartet ein EBIT in
der Spannweite von 34-44 Mio. EUR. Hierbei ist zu beachten, dass in dieser
Guidance kein weiterer Schiffsverkauf enthalten ist und ein eher
konservativer Wechselkurs unterstellt wird. Zudem geht eine größere Anzahl
an Schiffen ins Trockendock.

Investment Case intakt: Im vergangenen Geschäftsjahr hat das Unternehmen
nicht nur ein herausragendes Ergebnis erzielt. Gleichzeitig verfolgt das
Management konsequent die kommunizierte Strategie. So ist Ernst Russ eine
erhebliche Komplexitätsreduktion durch die Verringerung von
Minderheitsanteilen gelungen. Mit dem Verkauf älterer Schiffe und der
Bestellung zweier neuer Schiffe wurde eine Verjüngung der Flotte
(Durchschnittsalter: 17,3 Jahre) eingeleitet. Die nächste Phase der
Managementstrategie ('Disciplined growth') sieht eine weitere Expansion der
Flotte bei aktiver Risikosteuerung durch Diversifikation des
Schiffsportfolios sowie langfristigere Charterverträge (aktuell: 26 Monate;
31.12.2024: 13,7 Monate) vor. Deutlich verstärkte Kapitalmarktaktivitäten,
die Einführung der IFRS-Rechnungslegung, eine verbesserte Handelbarkeit der
Aktie sowie ein beabsichtigtes Uplisting in den Regulierten Markt sind aus
unserer Sicht geeignete Maßnahmen, die Lücke der Marktkapitalisierung zum
inneren Wert (400 Mio. EUR inkl. stiller Reserven von 152 Mio. EUR) zu
schließen.

Fazit: Während wir unsere EBIT-Prognose 2026 etwas reduzieren, heben wir
aufgrund zunehmender Sichtbarkeit die Erwartungen für 2027 ff. an. Unser
Anlageurteil 'Kaufen' wird bekräftigt mit einem Kursziel von 12,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=843e4bdf8377309ecc2c2b7d5d995294

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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