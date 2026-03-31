Original-Research: Ernst Russ AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Ernst Russ AG - von Montega AG 31.03.2026 / 15:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Ernst Russ AG Unternehmen: Ernst Russ AG ISIN: DE000A161077 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 31.03.2026 Kursziel: 12,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christian Bruns, CFA Ordentlich Wasser unterm Kiel und strategisch auf Kurs Ernst Russ hat am Mittwoch den Geschäftsbericht sowie die Guidance 2026 veröffentlicht und eine Analystenpräsentation abgehalten. Überzeugende Jahresergebnisse 2025 - EPS von 2,18 EUR: Die finanziellen KPIs von Ernst Russ sind insbesondere durch die Maßnahmen der im Jahr 2025 erfolgten Transformationsphase geprägt. So führten Schiffsverkäufe einerseits zu sinkenden Umsatzerlösen (-8,5% auf 158,1 Mio. EUR), andererseits aber auch zu einem um 42% gesteigerten EBIT (nach Unternehmensdefinition) i.H.v. 96,4 Mio. EUR. Ohne die Schiffsverkäufe (Ergebniseffekt: 42,9 Mio. EUR) hätte dieses EBIT bei 53,5 Mio. EUR gelegen. Unterm Strich sah es für die ER-Aktionäre aufgrund eines starken Zinsergebnisses, niedrigerer Minderheitsanteile sowie eines positiven Steuereffekts sogar noch deutlich besser aus - das EPS sprang um fast 73% auf 2,18 EUR, was im Hinblick auf das aktuelle Kursniveau (7,36 EUR; abzüglich 3,40 EUR Liquidität pro Aktie: 3,96 EUR) unseres Erachtens bemerkenswert ist. Auch die Dividende übertraf mit 0,25 EUR unsere Erwartung (0,20 EUR). Der Abschluss zweier neuer Charterverträge (u.a. des größten Schiffs 'Rome Express') trug mit 127,7 Mio. USD zum Charter Backlog (31.12.2025: 448,6 Mio. USD) bei, der etwa doppelt so hoch ist wie der aktuelle EV. Die liquiden Mittel i.H.v. 114 Mio. EUR bieten erheblichen Spielraum für eine weitere Diversifizierung des Schiffsportfolios sowie eine Verjüngung der Flotte. Guidance 2026: Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Management Umsatzerlöse in einer Spanne von 145-160 Mio. EUR, von denen bereits 138,6 Mio. EUR vertraglich gesichert sind. Für 7 Schiffe steht eine Verlängerung der Charter im Laufe des Jahres noch an. Auch mit Blick auf den unterstellten USD/EUR Wechselkurs von 1,20 erscheint uns das eine konservative Erwartungshaltung. Zwar ist eine Veräußerung von Schiffen auch in 2026 nicht unwahrscheinlich, allerdings gehen wir per Saldo von einem Ausbau der Flotte, die sich nach der Auslieferung der MV Ronnie am 25.03. auf 26 Schiffe beläuft, aus. In den nächsten Tagen kommt mit der MV Charlie ein weiteres Schiff dazu. Das Management von Ernst Russ erwartet ein EBIT in der Spannweite von 34-44 Mio. EUR. Hierbei ist zu beachten, dass in dieser Guidance kein weiterer Schiffsverkauf enthalten ist und ein eher konservativer Wechselkurs unterstellt wird. Zudem geht eine größere Anzahl an Schiffen ins Trockendock. Investment Case intakt: Im vergangenen Geschäftsjahr hat das Unternehmen nicht nur ein herausragendes Ergebnis erzielt. Gleichzeitig verfolgt das Management konsequent die kommunizierte Strategie. So ist Ernst Russ eine erhebliche Komplexitätsreduktion durch die Verringerung von Minderheitsanteilen gelungen. Mit dem Verkauf älterer Schiffe und der Bestellung zweier neuer Schiffe wurde eine Verjüngung der Flotte (Durchschnittsalter: 17,3 Jahre) eingeleitet. Die nächste Phase der Managementstrategie ('Disciplined growth') sieht eine weitere Expansion der Flotte bei aktiver Risikosteuerung durch Diversifikation des Schiffsportfolios sowie langfristigere Charterverträge (aktuell: 26 Monate; 31.12.2024: 13,7 Monate) vor. Deutlich verstärkte Kapitalmarktaktivitäten, die Einführung der IFRS-Rechnungslegung, eine verbesserte Handelbarkeit der Aktie sowie ein beabsichtigtes Uplisting in den Regulierten Markt sind aus unserer Sicht geeignete Maßnahmen, die Lücke der Marktkapitalisierung zum inneren Wert (400 Mio. EUR inkl. stiller Reserven von 152 Mio. EUR) zu schließen. Fazit: Während wir unsere EBIT-Prognose 2026 etwas reduzieren, heben wir aufgrund zunehmender Sichtbarkeit die Erwartungen für 2027 ff. an. Unser Anlageurteil 'Kaufen' wird bekräftigt mit einem Kursziel von 12,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=843e4bdf8377309ecc2c2b7d5d995294 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=47c7dace-2d01-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2301580 31.03.2026 CET/CEST °