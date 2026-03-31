Original-Research: LPKF Laser & Electronics SE (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: LPKF Laser & Electronics SE - von Montega AG

31.03.2026 / 15:17 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu LPKF Laser & Electronics SE

     Unternehmen:               LPKF Laser & Electronics SE
     ISIN:                      DE0006450000

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      31.03.2026
     Kursziel:                  9,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Rückkehr auf den Wachstumspfad erst ab 2027 avisiert - LIDE-Aufträge bleiben
zentraler Kurstreiber

LPKF hat vergangene Woche den Geschäftsbericht für 2025 und eine Guidance
für das laufende Jahr veröffentlicht, die unterhalb unserer Prognose
ausfiel. Gleichzeitig zeigte sich das Unternehmen zuversichtlich,
mittelfristig zweistellige EBIT-Margen zu erreichen.

[Tabelle]

Solarsegment belastet Top Line-Entwicklung: LPFK erzielte im vergangenen
Jahr einen Umsatz von 115,3 Mio. EUR (-6,2% yoy), was am unteren Ende der
zuletzt reduzierten Guidance i.H.v. 115-125 Mio. EUR lag. Hauptgrund für
diese Entwicklung war das Segment Solar mit einem Umsatzrückgang auf 28,3
Mio. EUR (Vorjahr: 41,2 Mio. EUR; -31,3%), welches durch fehlende
Großaufträge im Neumaschinengeschäft beeinträchtigt war. Zudem zeigte sich
ein erhöhter Konkurrenzdruck durch lokale Anbieter in China, die zwar
technologisch schwächere, aber kostengünstige Alternativen zum
Allegro-System von LPKF anbieten. Eine spürbare Erholung erwarten wir erst
mit dem technologischen Wechsel hin zu Perovskit-Solarmodulen, die einen
neuen Investitionszyklus bedingen.

Die übrigen Segmente entwickelten sich insgesamt weitgehend stabil, wobei
insbesondere das Segment Welding trotz der Automotive-Schwäche positiv
hervorstach. Mit einem Umsatz von 24,0 Mio. EUR (Vorjahr: 18,6 Mio. EUR)
profitierte dieses maßgeblich von einem Großauftrag im Bereich Consumer
Electronics.

LIDE-Fortschritt: Im strategisch wichtigsten Wachstumsfeld Advanced
Packaging hat LPKF im vergangenen Jahr substanzielle Fortschritte erzielt,
wenngleich eine hochvolumige Order weiterhin ausblieb. Dennoch konnte die
Zahl installierter Systeme weiter gesteigert werden und soll auch im
laufenden Jahr weiter zunehmen. Zudem kündigte das Unternehmen die
Erweiterung des Produktportfolios um die Schritte Singulierung und
perspektivisch Co-Packaged Optics an, um sich als strategischer Anbieter
innerhalb der Halbleiterindustrie zu positionieren. Für ARRALYZE hingegen
hat der Vorstand die eigenständigen Aktivitäten beendet und prüft den
Verkauf an einen strategischen Partner.

'North Star' mit ersten Erfolgen: Im September 2025 hat LPKF das
Restrukturierungsprogramm North Star unter Federführung des neuen CFO Peter
Mümmler gestartet. Das erklärte Ziel ist eine zweistellige EBIT-Marge bis
2028, für die u.E. jedoch neben Kostendisziplin ein deutlich höherer Umsatz
als aktuell notwendig sein dürfte. Erste Erfolge konnte das Unternehmen
bereits durch das - trotz Erlösrückgang - leicht verbesserte operative
Ergebnis von 0,8 Mio. EUR (Vorjahr: 0,1 Mio. EUR) verzeichnen. Das Programm
umfasst Personalmaßnahmen, den Abbau ausgewählter Kostenpositionen sowie die
Konsolidierung von Produktionsaktivitäten. In der GuV 2025 belasteten
Restrukturierungskosten von 4,4 Mio. EUR sowie außerplanmäßige
Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsleistungen (u.a. ARRALYZE,) in
Höhe von 6,3 Mio. EUR das berichtete EBIT von -13,5 Mio. EUR erheblich.

Guidance unterhalb der Erwartungen: Die vom Unternehmen ausgegebene Guidance
für 2026 liegt unter unserer bisherigen Erwartungen und reflektiert die
anhaltend eingeschränkte Visibilität. LPKF stellt einen Umsatz von 105-120
Mio. EUR bei einer adj. EBIT-Marge von -3,0% bis +4,5% in Aussicht. Dabei
ist zu berücksichtigen, dass die Bereinigungen auch im kommenden Jahr mit
rund 3-4% des Umsatzes weiterhin auf einem erhöhten Niveau liegen dürften
und im Zusammenhang mit dem laufenden Restrukturierungsprogramm stehen.
Unsere bisherigen Annahmen gingen von einem Solarumsatz von rund 30 Mio. EUR
sowie der Umsatzrealisierung erster größerer LIDE-Aufträge aus. Beide
Faktoren sehen wir aktuell nicht mehr in diesem Umfang gegeben, sodass wir
unsere Prognosen entsprechend nach unten anpassen.

Fazit: LPKF hat ein ansprchsvolles Geschäftsjahr 2025 hinter sich gelassen.
Die strukturellen Herausforderungen im Solarsegment wirken kurzfristig fort,
sodass auch im laufenden Geschäftsjahr die Rückkehr auf den Wachstumspfad
unwahrscheinlich erscheint. Aufgrund des hohen Potenzials und der Aussicht
auf substanzielle Auftragsgewinne in den kommenden Quartalen im LIDE-Bereich
bestätigen wir unser Kursziel von 9,00 EUR sowie unsere Kaufempfehlung.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=7a249a7f0b6f016fce2859023ce8a8a7

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=c319498b-2d01-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2301588 31.03.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
LPKF Laser

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 29.03.2026
Märkte im Rückwärtsgang: Der März 2026 wird zum Warnsignal29. März · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Kriegsende dürfte keine neuen Rekordkurse bringen29. März · onvista-Partners
Alle Premium-News