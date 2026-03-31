Original-Research: Masterflex SE (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Masterflex SE - von Montega AG

31.03.2026 / 15:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Masterflex SE

     Unternehmen:               Masterflex SE
     ISIN:                      DE0005492938

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      31.03.2026
     Kursziel:                  21,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Fortsetzung des Wachstumskurses in 2026 erwartet - absehbare Beschleunigung
in 2027

Masterflex hat heute den Geschäftsbericht für das Gesamtjahr 2025 vorgelegt,
nachdem bereits Anfang März vorläufige Zahlen bekannt gegeben worden waren.
Mit den finalen Zahlen wurden zudem die Guidance veröffentlicht, die
weiteres Top Line-Wachstum bei einer höheren operativen Marge impliziert.

[Tabelle]

Guidance 2026: Für das Geschäftsjahr 2026 stellt Masterflex einen Umsatz in
der Bandbreite von 103-108 Mio. EUR in Aussicht, was am oberen Ende einem
Wachstum von rund 5% entspricht. Bemerkenswert ist, dass das Unternehmen
trotz der erhöhten Unsicherheiten infolge des Iran-Konflikts von einer
positiven Entwicklung in allen Marktsegmenten ausgeht, einschließlich des
zuletzt schwachen Industriegeschäfts, das insbesondere unter der
konjunkturellen Lage in Deutschland gelitten hatte. Ein wesentlicher
Meilenstein ist der geplante Produktionsstart am neuen Luftfahrt-Standort in
Marokko nach Abschluss der Bauphase in Q3 2026. Erste Umsätze werden gegen
Jahresende erwartet. Auf Ergebnissebene erwartet das Management trotz
anhaltender Anlaufkosten (u.a. Personalaufbau, anfängliche Ineffizienzen) in
der Mitte der Guidance (13-16 Mio. EUR) eine weitere Steigerung des EBITs.

Vor dem Hintergrund der erhöhten makroökonomischen Unsicherheiten passen wir
unsere Prognosen leicht nach unten an. Bisher hatten wir ein EBIT von 15,3
Mio. EUR auf Basis eines Umsatzes von 110,5 Mio. EUR unterstellt. Die nun
vorsichtigere EBIT-Prognose von 14,1 Mio. EUR reflektiert insbesondere
potenziell geringere Bruttoerträge infolge einer schwächeren
Industrienachfrage. Sollte Masterflex in diesem Umfeld dennoch erneut eine
Ergebnissteigerung erzielen (zum 6. Mal in Folge) sowie in der Top Line
wachsen, würde dies aus unserer Sicht die hohe Resilienz des
Geschäftsmodells eindrucksvoll bestätigen.

Wachstumsschub ab 2027 absehbar: Ab 2027 erwarten wir eine deutliche
Beschleunigung des Wachstumstempos. Treiber ist insbesondere das erste volle
Produktionsjahr am Standort Marokko, dessen Kapazität bis 2030 sukzessive
hochgefahren werden soll (MONe: hoher einstelliger Mio.-EUR-Beitrag).
Zusätzliche Impulse liefert der Mitte 2025 gewonnene größte Engineering- und
Rahmenvertrag der Unternehmensgeschichte mit einem internationalen
Industriekunden. Das Projekt umfasst initial ein Umsatzvolumen von rund 5
Mio. EUR in 2027 und einen Ausbau auf rund 10 Mio. EUR p.a. bis 2030. In
Kombination mit einer erwarteten konjunkturellen Normalisierung im
Industriesegment sehen wir damit die Grundlage für eine Rückkehr zu einem
nachhaltig höheren Wachstumspfad.

Fazit: Die Guidance für 2026 reflektiert ein weiterhin vorsichtiges
makroökonomisches Umfeld, bestätigt jedoch die strukturelle Wachstumsstory
von Masterflex. Trotz temporärer Belastungen durch Anlaufkosten und
konjunkturelle Unsicherheiten bleibt das Unternehmen auf Wachstumskurs. Ab
2027 erwarten wir eine spürbare Beschleunigung durch den Hochlauf des
Marokko-Standorts sowie den Beitrag aus dem Großauftrag. Vor diesem
Hintergrund und angesichts der attraktiven Bewertung (EV/EBIT 2027e: 7,2)
bestätigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von
21,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=515deed8e07d1fcd0f2e6234d67c0775

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=68a1f71a-2d02-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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