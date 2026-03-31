Original-Research: Masterflex SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Masterflex SE - von Montega AG 31.03.2026 / 15:18 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Masterflex SE Unternehmen: Masterflex SE ISIN: DE0005492938 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 31.03.2026 Kursziel: 21,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach Fortsetzung des Wachstumskurses in 2026 erwartet - absehbare Beschleunigung in 2027 Masterflex hat heute den Geschäftsbericht für das Gesamtjahr 2025 vorgelegt, nachdem bereits Anfang März vorläufige Zahlen bekannt gegeben worden waren. Mit den finalen Zahlen wurden zudem die Guidance veröffentlicht, die weiteres Top Line-Wachstum bei einer höheren operativen Marge impliziert. [Tabelle] Guidance 2026: Für das Geschäftsjahr 2026 stellt Masterflex einen Umsatz in der Bandbreite von 103-108 Mio. EUR in Aussicht, was am oberen Ende einem Wachstum von rund 5% entspricht. Bemerkenswert ist, dass das Unternehmen trotz der erhöhten Unsicherheiten infolge des Iran-Konflikts von einer positiven Entwicklung in allen Marktsegmenten ausgeht, einschließlich des zuletzt schwachen Industriegeschäfts, das insbesondere unter der konjunkturellen Lage in Deutschland gelitten hatte. Ein wesentlicher Meilenstein ist der geplante Produktionsstart am neuen Luftfahrt-Standort in Marokko nach Abschluss der Bauphase in Q3 2026. Erste Umsätze werden gegen Jahresende erwartet. Auf Ergebnissebene erwartet das Management trotz anhaltender Anlaufkosten (u.a. Personalaufbau, anfängliche Ineffizienzen) in der Mitte der Guidance (13-16 Mio. EUR) eine weitere Steigerung des EBITs. Vor dem Hintergrund der erhöhten makroökonomischen Unsicherheiten passen wir unsere Prognosen leicht nach unten an. Bisher hatten wir ein EBIT von 15,3 Mio. EUR auf Basis eines Umsatzes von 110,5 Mio. EUR unterstellt. Die nun vorsichtigere EBIT-Prognose von 14,1 Mio. EUR reflektiert insbesondere potenziell geringere Bruttoerträge infolge einer schwächeren Industrienachfrage. Sollte Masterflex in diesem Umfeld dennoch erneut eine Ergebnissteigerung erzielen (zum 6. Mal in Folge) sowie in der Top Line wachsen, würde dies aus unserer Sicht die hohe Resilienz des Geschäftsmodells eindrucksvoll bestätigen. Wachstumsschub ab 2027 absehbar: Ab 2027 erwarten wir eine deutliche Beschleunigung des Wachstumstempos. Treiber ist insbesondere das erste volle Produktionsjahr am Standort Marokko, dessen Kapazität bis 2030 sukzessive hochgefahren werden soll (MONe: hoher einstelliger Mio.-EUR-Beitrag). Zusätzliche Impulse liefert der Mitte 2025 gewonnene größte Engineering- und Rahmenvertrag der Unternehmensgeschichte mit einem internationalen Industriekunden. Das Projekt umfasst initial ein Umsatzvolumen von rund 5 Mio. EUR in 2027 und einen Ausbau auf rund 10 Mio. EUR p.a. bis 2030. In Kombination mit einer erwarteten konjunkturellen Normalisierung im Industriesegment sehen wir damit die Grundlage für eine Rückkehr zu einem nachhaltig höheren Wachstumspfad. Fazit: Die Guidance für 2026 reflektiert ein weiterhin vorsichtiges makroökonomisches Umfeld, bestätigt jedoch die strukturelle Wachstumsstory von Masterflex. Trotz temporärer Belastungen durch Anlaufkosten und konjunkturelle Unsicherheiten bleibt das Unternehmen auf Wachstumskurs. Ab 2027 erwarten wir eine spürbare Beschleunigung durch den Hochlauf des Marokko-Standorts sowie den Beitrag aus dem Großauftrag. Vor diesem Hintergrund und angesichts der attraktiven Bewertung (EV/EBIT 2027e: 7,2) bestätigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 21,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=515deed8e07d1fcd0f2e6234d67c0775 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=68a1f71a-2d02-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2301606 31.03.2026 CET/CEST °