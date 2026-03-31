Original-Research: Nanorepro AG (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: Nanorepro AG - von GBC AG

31.03.2026 / 12:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu Nanorepro AG

     Unternehmen:               Nanorepro AG
     ISIN:                      DE0006577109

     Anlass der Studie:         Research Comment
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  4,50 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2026
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Strategische Kapitalerhöhung und operative Weiterentwicklung

NanoRepro hat am 24.02.2026 eine Barkapitalerhöhung unter
Bezugsrechtsausschluss erfolgreich vollständig platziert. Im Rahmen einer
Privatplatzierung wurden 1,29 Mio. neue Aktien zu EUR 1,50 je Aktie
ausgegeben, womit der Gesellschaft ein Nettoemissionserlös von rund EUR 1,8
Mio. zufließt. Das Grundkapital steigt damit von EUR 12,90 Mio. auf EUR
14,19 Mio. Die Mittel sollen vor allem in die Finanzierung des weiteren
Unternehmenswachstums, die Skalierung bestehender Geschäftsfelder und
Beteiligungen sowie den Ausbau margenstärkerer Marken- und
Lifestyle-Segmente fließen. Wir werten die jüngste Kapitalerhöhung klar
positiv. Entscheidend ist aus unserer Sicht, dass die Maßnahme nicht aus
einem kurzfristigen Liquiditätsbedarf heraus erfolgte, sondern primär dazu
diente, neue Investoren in die Gesellschaft aufzunehmen, die sich über den
Markt nicht in dem gewünschten Umfang engagieren konnten. Dass die
Platzierung auf sehr hohe Nachfrage gestoßen ist und sogar überzeichnet war,
ist ein wichtiges Signal. Es spricht für ein belastbares Investoreninteresse
an der neuen strategischen Ausrichtung und unterstreicht, dass NanoRepro
zunehmend als Aufbaucase mit neuem Wachstumspotenzial wahrgenommen wird.
Besonders positiv ist zudem, dass nicht nur klassische Finanzinvestoren
gewonnen wurden, sondern auch Investoren mit strategischem Mehrwert, die die
nächste Entwicklungsphase der Gesellschaft potenziell aktiv begleiten
können.

Ein wichtiger Werttreiber des Investment Cases bleibt PHLAS. Das mobile
Kaltplasma-Gerät für technologiebasierte Hautpflege und Aknebehandlung ist
aus unserer Sicht weit mehr als ein Einzelprodukt. NanoRepro baut hier eine
Marke mit Plattformcharakter im Premiumsegment auf, die neben dem
Geräteverkauf perspektivisch auch wiederkehrende Umsätze über Aufsätze,
Verbrauchsprodukte und weitere Produktkategorien ermöglichen kann. Genau
darin sehen wir einen zentralen Hebel für eine Neubewertung. Gelingt dieser
Ausbau, dürfte sich das Umsatzprofil strukturell verbessern und das
Geschäftsmodell mittelfristig planbarer, margenstärker und
kapitalmarktfähiger werden.

Positiv ist zudem die Art, wie PHLAS bislang aufgebaut wird. Der Rollout
wirkt kontrolliert, professionell und datengetrieben. Das Management setzt
offenbar nicht auf aggressive Anfangsvermarktung, sondern auf eine saubere
operative Skalierung und die schrittweise Optimierung des Vertriebs. Gerade
in frühen Consumer-Health- und Premium-Brand-Cases halten wir das für den
richtigen Weg. Entscheidend sind belastbare Nachfrage, effiziente
Kundenakquisition und eine saubere Vermarktung. Vor diesem Hintergrund sind
die ersten positiven Verkaufsindikationen konstruktiv zu werten. Hinzu
kommt, dass PHLAS offenbar schrittweise zu einer breiteren Markenwelt
ausgebaut werden soll. Das erhöht die strategische Tiefe des Projekts.

Insgesamt werten wir die Kombination aus überzeichneter Kapitalerhöhung, der
gezielten Aufnahme neuer und teilweise strategischer Investoren sowie dem
operativen Aufbau von PHLAS als klar positives Signal. NanoRepro erweitert
damit nicht nur den Investorenkreis, sondern stärkt auch die Glaubwürdigkeit
des strategischen Umbaus.

Wir bestätigen zunächst unser Kursziel von EUR 4,50 und unser Rating Kaufen.
Eine aktualisierte Neubewertung werden wir im Rahmen der nächsten
veröffentlichten Zahlen vornehmen.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=5c585b663a56ddce74f4256539b9398d

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm
+++++++++++++++
Fertigstellung: 30.03.2026 (16:45 Uhr)
Erste Weitergabe: 31.03.2026 (12:00 Uhr)

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=a25672ff-2c48-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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